La journée d’étude annoncée sur le théâtre de Mohia, de son vrai nom Mohia Abdellah, a été annulée à la dernière minute.

Programmée pour la matinée d’hier à la bibliothèque principale de la ville, cette rencontre attendue devait traiter de «L’apport de Mohand Ouyahya (Mohia) au théâtre amazigh: pour une dimension internationale». Saïd Chemakh, docteur en tamazight, qui était annoncé pour co-animer la journée d’étude, n’a finalement pas pu faire le déplacement à Béjaïa. Son absence a dissuadé le deuxième universitaire programmé aussi pour la matinée, et qui est venu de Tizi Ouzou, d’animer la rencontre en solo. Cette annulation a laissé sur leur faim les amoureux du théâtre mohyien.

Mohia a laissé à la postérité des pièces théâtrales qui sont des traductions en kabyle d’œuvres universelles, dont celles de Jean- Paul Sartre, Bertolt Brecht, Pirandello et une nouvelle de l’écrivain chinois Lu Xun (Muhend u Ca’ban). Il a touché aussi à la gigantesque œuvre de Molière, dont Tartuffe (Si Partuf) et Médecin malgré lui (Si Lehlu), aux travaux de Samuel Beckett avec la célèbre En attendant Godot (Am win yettrajun Rebbi), d’Alfred Jarry (Ubu Roi).

L’adaptation de la pièce La farce de maître Pathelin, d’un auteur inconnu, a donné la succulente prestation de Sinistri. L’œuvre théâtrale de Mohia s’est allongée avec bien d’autres titres, dont Muh Terri, mais surtout Sin nni qui a été montée au théâtre de Béjaïa. Mohia a touché à d’autres genres littéraires, dont la poésie. Certains de ses poèmes ont fait le succès de la troupe Imazighène Imoula de Ferhat Mhenni (Tahya Barzidan) et Ali Ideflawen (Ah yadin qessam).