Réagissez

L’institut national supérieur de musique a dévoilé la «crème de la crème» des étudiants, à la veille de l’Aïd El Fitr, lors d’une soirée où ils ont démontré leur savoir-faire.

Ils se prénomment Sandra, Ibtissem, Belkacem, Sofiane, Khalil, ou encore Abdelwahab. Ils sont jeunes. Ils ont entre 18 et 22 ans. Et la plupart ont appris à jouer d’un instrument après l’obtention du bac. Certains, comme Aghiles, a su, en quelques mois, maîtriser à merveille le cor. C’est dire l’esprit d’émulation qui anime ces jeunes. Et le potentiel dont ils regorgent.

Cette initiative, celle d’organiser un concert des élèves de l’INSM, et par conséquent présenter une pépinière, un vivier bouillonnant de talents à l’état pur, émane du frais émoulu directeur de l’Institut national supérieur de musique, Abdelkader Bouazara, nommé tout juste, il y a quelques mois, et qui n’est plus à présenter. Il a dirigé l’Orchestre symphonique national (OSN) depuis 2001, avec abnégation et probité, en sillonnant les 48 wilayas du pays pour faire partager cette mélomanie. Il a lancé le fameux Festival international de musique symphonique d’Alger, et, contre vents et marées, austérité oblige, il continue à œuvrer pour son succès et celui de l’Algérie. C’est un acquis.

Donc, le nouveau directeur, Abdelkader Bouazara, a voulu faire une «école»…de musique à l’INSM. Libérer les énergies, encourager la création et promouvoir les jeunes talents. Une soirée marquée par la présence du secrétaire général du ministère de la Culture, Ahmed Madi, président du Syndicat national du livre (SNEL), la chanteuse de musique arabo-andalouse, Lila Borsali, le directeur artistique de l’association musicale El Djazira…

L’orchestre de l’INSM, sous la direction du maestro Rachid Saouli, accompagné au piano par l’intraitable et professionnelle professeure Kheira Mokrane, interprétera des morceaux choisis du répertoire universel et celui issu du patrimoine national. «Ce sont des performances individuelles et collectives. Pour donner la chance à nos talents. Devant leurs parents, amis et autres mélomanes. Note rôle est de les aider, les accompagner et éclore leurs aptitudes. Je suis fier d’eux, de mes élèves. Et leurs parents le sont aussi…», nous confiera Abdelkader Bouazara, directeur de l’INSM.