La précieuse caution des Etats-Unis

M me Juan A. Polaschki, ambassadeur des Etats-Unis, Sami Bencheikh (à gauche) de l’ONDA et M. A. Belmehdi DG de l’Inapi

Un séminaire portant sur le thème «Le droit de la propriété intellectuelle et son impact sur le développement économique en Algérie» a été inauguré solennellement, hier matin, à l’hôtel El Aurassi, à Alger.

Un séminaire s’est déroulé les 20 et 21 septembre, organisé par l’ambassade des Etats-Unis en Algérie en collaboration avec l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA), la Chambre du commerce américaine et l’Institut national algérien de la propriété industrielle (Inapi). Une initiative du gouvernement américain engagé en matière de protection et d’application efficace des droits de propriété intellectuelle dans le monde et reconnaissant le rôle important de l’application de ces droits dans la promotion du développement économique.

Une tribune de choix rehaussée par la présence de Mme Joan A. Polaschik, ambassadeur des Etats-Unis, Samy Bencheikh, directeur général de l’Office national des droits d’auteurs(ONDA), Mme Mad Aisha Y. Salem, experte américaine en droit de propriété intellectuelle auprès du bureau des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) pour la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Dr Tim Wittig, conseiller pour les laboratoires fédéraux sur la protection de la technologie et les défis de transfert ou encore M. A. Belmehdi, directeur général d’ l’Institut national algérien de la propriété(INAPI). Et ce pour débattre des droits de propriété intellectuelle et industrielle et par conséquent, leur impact sur une économie fondée sur la technologie et l’innovation.

Honorés d’appuyer les efforts de l’Algérie dans son processus d’adhésion à l’OMC…

Dans son allocution inaugurale, Mme Joan A. Polaschik, ambassadeur des Etats-Unis, déclarera : «Je suis très honorée d’être aujourd’hui avec vous pour marquer l’ouverture de ce séminaire s’inscrivant dans la continuité du symposium organisé l’année dernière sur la propriété intellectuelle par l’ONDA, l’AmCham et l’ambassade. La protection des droits d’auteur et des brevets est fondamentale pour bâtir une économie fondée sur la technologie, garantissant une croissance durable et une solide création d’emploi. Les Etats-Unis accordent une attention particulière à cette clé du succès économique…

En plus d’être le moteur du développement économique, les droits de la propriété intellectuelle ont aussi un impact fondamental sur la sécurité, puisque les produits contrefaits peuvent créer de sérieux problèmes de sécurité notamment. Développer une application rigoureuse des droits de propriété intellectuelle est ainsi fondamentale pour protéger les citoyens… Comme l’Algérie entreprend la diversification de son économie, l’innovation et l’entreprenariat ouvriront la voie pour un nouveau modèle économique durable.

Le gouvernement des Etats-Unis et l’ambassade se sont associés au gouvernement algérien pour faire des droits d’auteur et la protection des brevets une priorité absolue pour encourager les secteurs naissants… La protection des droits de propriété intellectuelle est une partie essentielle du fonctionnement de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et les Etats-Unis sont très honorés d’appuyer les efforts de l’Algérie dans son processus d’adhésion à l’OMC… La garantie des droits de propriété intellectuelle sains est fondamentale pour l’attraction des investissements étrangers et pour favoriser l’émergence d’une économie riche et diversifié, axée sur l’innovation…

L’Algérie possède déjà un cadre légal avancé concernant la protection des droits de propriété intellectuelle, en harmonie avec les nombreux traités internationaux qu’elle a signés pour la protection des droits d’auteur. C’est la raison pour laquelle, l’Organisation mondiale de propriété intellectuelle a choisi l’Algérie pour son nouveau bureau régional… J’espère que ce séminaire franchira un pas supplémentaire sans l’avancée pour le respect et la protection des droits de la propriété intellectuelle en Algérie.

«Facilités et envoi d’experts, même pendant six mois pour encadrer des formations»

Samy Bencheikh, directeur général de l’Office national des droits d’auteur (ONDA) étayera : «Cette coopération et échange d’expériences avec les Etats-Unis sont très importants. Le rapport 301 d’évaluation américain, notamment sur la protection des droits d’auteur dans le monde, a complètement changé à propos de l’Algérie. Maintenant, ils (les Américains) disent qu’il existe des problèmes en Algérie mais ils relèvent aussi que des efforts sont fournis sans sensibilisation de la société civile, au niveau de l’éducation, la lutte contre le piratage, la généralisation de la responsabilité.»

Le directeur général de la Sûreté nationale montre un grand intérêt. Dans chaque commissariat à l’échelle national, on s’intéresse à cette lutte contre la contrefaçon. Ce sont des acquis. De front, les Etats-Unis sont disponibles en facilitant le processus, entre autres l’envoi d’experts en Algérie, même pendant six mois, pour encadrer des formations.