La plus «humble» des youtubeuses

Belle et souriante, Imène, dite «Yumi Up» sur Youtube, est une grande accro à la mode et à la beauté. Elle a choisi de partager ses astuces beauté en vidéos.

Forte et déterminée, découvrez l’histoire d’une jeune femme qui a tout pour elle ! 78 000 followers sur Instagram, 88 000 followers sur Facebook et 90 000 abonnés sur Youtube. De nos jours, qui ne connaît pas Imene de la chaîne Yumi Up ? La youtubeuse algérienne est devenue une réelle influenceuse.

Courtisée par les marques, elle est aussi l’exemple de beaucoup de jeunes filles. Imène est née le 12 mai 1992 à Oran. Elle est l’aînée d’une fratrie composée de trois frères. Elle a grandi à Oran. Un fait à retenir sur elle: elle est ceinture noire dexuième dame de judo. C’est d’ailleurs de là qu’Imene puise sa force, sa confiance en elle et son fort caractère. Passionnée par la beauté, la mode et le maquillage depuis toute petite, Imene apprend à se maquiller seule.

Cependant, cette dernière ne se revendique pas experte du make-up. Si elle livre aujourd’hui tous ses secrets de beauté et partage avec ses abonnés ses expériences, l’idée de créer sa chaîne Youtube n’était pas si évidente que ça. «Avant de créer ma chaîne Youtube, j’avais un jour filmé une vidéo de mon changement de couleur, que j’ai publié sur mon facebook perso. Suite à ça, et voyant que j’adorais la caméra et par la même occasion apporter mes conseils aux personnes qui m’entourent, que mon amie me suggère de créer ma chaîne», raconte-elle.

C’est en 2014 qu’Imène se lance. Elle est d’ailleurs l’une des pionnières sur la sphère Youtube en Algérie. «J’ai lancé ma chaîne au moment ou tout cet univers n’était pas très connu en Algérie. Il n’y avait que Neila de la chaîne Les secrets by Neila qui était active à l’époque», se rappelle-t-elle. La société algérienne étant assez conservatrice, l’idée qu’une fille puisse s’exposer sur le net n’est pas toujours bien vue. «J’ai la chance d’avoir des parents assez ouverts d’esprit. Ils ont donc accueilli cette nouvelle avec le sourire», confie-t-elle. Et finalement, Imène a eu raison de se lancer. Aujourd’hui, ses vidéos comptabilisent les 4 millions de vues.

Ce qui caractérise Imene, c’est sans doute sa bonne humeur constante et son amour pour la caméra. Très à l’aise devant l’objectif, elle reste très naturelle à l’écran. Loin des filles qui sur-jouent leurs réactions. Imene affirme : «Filmer est une réelle passion pour moi. J’aime autant être devant la caméra que derrière. D’ailleurs, le domaine que je veux intégrer est le cinéma, la comédie et tout ce qui se rapporte à l’art.» En effet, en plus de ses vidéos beautés et conseil, elle partage aussi des vidéos sur lesquelles on la voit chanter ou jouer du piano.

A cet effet, elle confie : «J’adore chanter et le piano est l’un de mes premiers amours.» Mais le plus attachant chez elle est sans doute son auto-dérision et son humour qui font d’elle une youtubeuse attachante et proche de sa communauté. Sa chaîne pleine de bonnes ondes égaye notre journée et nous fait passer un bon moment en sa compagnie. Alors que Youtube est devenu un vrai métier, Imène ne vit pas de ses vidéos pour autant.

Elle confie : «Etre youtubeuse n’est absolument pas un métier pour moi. Mes vidéos ne me font pas vivre. Pour pouvoir vivre de Youtube, il faut d’abord que ta chaîne soit monétisée. Je n’ai fait monétiser la mienne que récemment, et ce, seulement par curiosité, afin de comprendre comment cela se passe.

J’ai rapidement compris que pour être un réel auto-entrepreneur sur youtube, il te faut au moins 300 000 vues par vidéo, et cela n’est pas mon cas.» Contrairement à beaucoup de jeunes filles qui se lancent sur Youtube juste pour les partenariats, les cadeaux, les déplacements ou encore les produits gratuits, Imène n’est pas du tout une fille «intéressée». «Je me fais un point d’honneur à être toujours franche et sincère avec mes abonnés. C’est d’ailleurs pour cette raison que je ne fais pas de partenariat avec les marques.

Je préfère garder ma liberté afin de pouvoir dire tout ce que je pense sur les produits aux filles.» Malgré son succès, Imene reste une fille très simple. «Je ne suis pas sur Youtube pour m’enrichir. Je le fais par passion, sans plus. C’est pour cela que mon conseil à toute jeune fille qui compte se lancer, il faut le faire pour la passion et non pour l’argent.» Malheureusement, Youtube n’a pas que ses «beaux» côtés.

En effet, pour réussir sur Youtube, il faut avoir les épaules solides. Pas très épargnée par les critiques, les youtubeuses sont très souvent la cible des abonnés. Sur sa chaîne, Yumi prône la tolérance. «Très souvent, je reçois des critiques assez violentes. Je ne comprends pas d’ailleurs la méchanceté des gens. Malheureusement, chez nous, de nombreux sujets restent tabous. Il y a beaucoup de sujets assez sensibles que je ne peux pas aborder. Même le véganisme, qui est juste un choix de vie, a fait l’objet de débat houleux sur ma chaîne, ce qui est aberrant. Je ne parle d’ailleurs jamais de polétique ou de sujets qui peuvent provoquer des débats non constructifs», se désole-t-elle.

Parfois critiquée, Yumi peut compter sur le soutien de ses #Chokapics. Très proche de sa communauté avec qui elle partage parfois même son intimité, elle les a rebaptisé «les chokapics». Côté projets, Imène a été approchée pour incarner le rôle de l’Oranaise dans le feuilleton El Khawa diffusé en ce moment sur El Djazairia one. Elle a finalement décliné l’offre, n’ayant pas accroché avec le scénario. Elle sera cependant l’animatrice du Youshow, ce soir à partir de 22h, à l’hôtel Méridien d’Oran. Ce spectacle verra la participation de chanteurs qui se sont essentiellement fait connaître sur Youtube, à savoir Mok Saib, Amel Zen, Freeklane et le jeune comédien Amine Radi.