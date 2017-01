La pièce tunisienne privilégie les effets pour éviter de répondre aux attentes

Réagissez

Scène de la pièce de théâtre El Majnoun (le...

On aura beau entonner qu’aujourd’hui le théâtre ce n’est plus uniquement l’œuvre littéraire elle-même, le spectacle El Majnoun (le Fou) de Tewfik El Djebali de la troupe tunisienne Théatro a du mal à passer.

Programmée mercredi à 18h, cette représentation qui a ouvert en quelque sorte le Festival du théâtre arabe est un concentré d’effets sonores et visuels qui ne manquent parfois pas d’intérêt, mais qui globalement ne donnent sur rien.

On est peut-être censé comprendre qu’il s’agit simplement de l’illustration sur scène des «hésitations» de l’auteur libanais Djibran Khalil, mais même le texte de celui-ci se retrouve noyé et devient un simple accessoire, parfois inaudible, presque inutile. Avec tous les bouleversements qu’a connus la Tunisie, un pays qui a quand même été à l’origine des révoltes dites arabes, le spectateur est en droit de venir avec des attentes.

Pas forcément celles qui consistent à illustrer une réalité qui de toutes les façons est complexe mais un lien avec un pays, une manière de voir, etc. Le contexte géographique, historique et même de genre dans lequel est inscrite l’œuvre de l’auteur libanais exilé aux Etats-Unis ne permet pas de satisfaire cette curiosité et c’est ce contre-pied qui a désarçonné plus d’un. Au départ, allongés sur le ventre, trois personnages féminins lisent dans les pages blanches d’un journal mais, juste après, le spectacle nous entraine dans un univers de sons et d’images et où le réalisateur en rajoute des couches à chaque étape. Il y a bien un travail sur le corps et le spectacle aurait pu être une chorégraphie, mais ce n’est pas le cas, car à ce moment-là il faut aller plus loin dans l’expression corporelle.

Le «solo» exécuté par le seul personnage masculin de la pièce est confiné à l’arrière de la scène et derrière les voilages noirs d’un ensemble de panneaux comme s’il voulait exprimer cette gêne à s’exhiber. Ce manège à trois, puis à quatre baigne dans des ambiances lumineuses de faible intensité avec, parfois et c’est sans doute un choix purement esthétique, des éclairages aux bougies. L’effet «sombre» est accentué par l’usage des fumigènes qui font plonger le spectateur dans une autre couche de brouillard. Les images vidéo projetées en renfort confèrent au spectacle une dimension supplémentaire mais ne permettent pas plus de lisibilité. Certaines «séquences» sont exagérément longues, comme celles qui consistent, par le truchement des décors mobiles, à fractionner des images projetées sur le rideau de fond et représentant des œuvres d’art.

De manière générale, le trop d’intérêt accordé à la technicité déteint sur le contenu qu’on a sans doute voulu qu’il soit avant tout purement esthétique. Mais à force de vouloir mettre en avant ces spécialités (scénographies, chorégraphies, etc.) on est peut-être passé à côté de l’essentiel. En voulant ignorer d’où on part, on peine forcément à savoir où on va. Le spectacle tunisien est resté dans un entre-deux, c’est-à-dire ni innovateur comparé aux pays occidentaux qui ont développé ces nouvelles tendances ni original dans le sens où il donne à voir un point de vue inédit.