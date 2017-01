La pièce « El Ors el moutawahich » présentée au 9 ème Festival du théâtre arabe d'Oran : Les noces de la cruauté

Réagissez

« El ors moutawahich » (Mariage sauvage) du jordanier Abdelkrim Al Jarrah soulève la question des libertés à travers la symbolique du viol.

Oran

De notre envoyé spécial

Le dramaturge irakien Fallah Chaker a écrit, en 1993 dans un climat de guerre, un texte sombre d'après «Les noces barbares», roman du français Yann Queffélec (paru en 1985) dans lequel il ranconte l'histoire d'une adolescente violée par un soldat américain durant la deuxième guerre mondiale. Fallah Chaker a «irakisé» l'histoire européenne pour évoquer les drames personnels qui peuvent être cachés par les tourments d'un grand conflit qui laisse encore ses traces noires.

«J'ai modifié quelque peu ce texte pour qu'il exprime une certaine présence humaine, essayé de changer ses codes pour l'adapter à ce qui se passe actuellement dans les pays arabes et sortir de la localité irakienne», a précisé le metteur en scène jordanien Abdelkrim Al Jarrah, lors d'une rencontre avec les journalistes à Oran, pour présenter sa pièce «Al ors el moutawahich» (le mariage sauvage), en compétition au 9ème Festival du théâtre arabe qui s'y déroule jusqu'au 19 janvier 2017. Farid (Zayd Khalil Mustapha), fruit d'un viol, souffre de la crauté de sa mère (Chafika Al Tal). « Pourquoi tu ne veux pas m'aimer? », interroge-t-il. La mère lui rappelle qu'elle est tourmentée autant que lui et qu'elle ne peut pas l'aimer parce que cela lui rappelle les douleurs du viol. « Lorsque les soldats sont venus à la maison, mon père a préféré chercher sa liberté. Il m'a laissé entre leurs mains. Ils ont fait de moi ce qu'ils ont voulu », lui explique-t-elle.

Farid est né en prison, n'a pas connu la lumière du jour, a assisté parfois au séance de viol de sa mère même «J'étendais tes cris », lance-t-il mettant les mains sur les oreilles. Plus loin, il accuse sa mère de mentir avant de le chanter sous les airs de « Mawtini ». Et si la mère n'était que la patrie. Cette patrie tant de fois violée, martyrisée, humiliée par le refus des libertés. Le metteur en scène, qui a beaucoup travaillé ses lumières et les nuances colorées, a eu recours à la balançoire pour symboliser l'instabilité des êtres soumis au diktat de la terreur et du désamour. Dans « le mariage » de Abdelkrim Al Jarrah, il n'y a pas de joie. Farid et sa mère sont embarqués dans un navire à la dérive. « Quittons ce navire, il va couler à tout moment. Lors que nous serons en lieu sûr, tu pourras exprimer tes sentiments comme tu veux », prévient la mère.

« Je t'aime ! », lance Farid. « Mais pourquoi tu ne veux pas bouger, pourquoi tu veux qu'on meurt. Ne veux tu pas qu'on vive ensemble? », réplique-t-il. Le spectacle, marqué par un rythme lent, parfois ennuyeux, est relancé, appuyé, par les chants, interprétés par Amel Ibrahim et Ahmed Al Kourdi, sur des compositions de Maher El Helou. La musique et les chants sont exécutés en live. Abdelkrim Al Jarrah, qui a longtemps travaillé sur le théâtre en milieu ouvert, préfère la musique vivante. « Tout doit être vivant au théâtre », a-t-il dit.La scénographie, conçue par Yazen Salman, est en vertical avec l'utilisation des cordes et de l'échelle. Les voiles du navire sont dessinés avec de grosses cordes. L'idée du suicide est suggérée par ses éléments scéniques. «Le viol ligote la victime et peut la mener à une fin dramatique. « El Ors el wahchi » est une dénonciation franche de la violation de liberté de l'autre et de l'appropriation de sa vie», a relevé Abdelkrim Al Jarrah lors du débat qui a suivi le spectacle au théâtre régional Abdelkader Alloula. Il n'a pas donné de géographie à sa pièce sans doute pour renforcer l'idée de la dimension humaine et pour éviter « les specifications » qui, parfois, tuent l'imagination.

Comme, il a eu recours à des silences suggestives qui ont grandement contribué au drame vécu par des personnages habillés en noir et en blanc. La mère porte un costume qui ressemble à un filet de pêche. Le metteur en scène a donc su bien enveloppé son texte par une démarche visuelle et sonore plutôt réussie. Il n'a donc pas totalement raté son retour à la salle obscure. «Je suis revenu avec « El ors el wahchi » à la boîte italienne, une manière d'évaluer mon expérience, en dehors des murs. Celle de se rébeller contre le silence du public dans l'espace fermé. En Jordanie, nous sommes influencés par le théâtre expérimental. Cela peut être nocif. Je considère le théâtre comme un être sacré, vivant. Aussi, ne peut on pas se moquer de lui. J'ai choisi l'espace ouvert pour construire une archicture, une atmosphère particulière, des angles de vue particuliers à chaque spectactle », a-t-il souligné. Selon lui, le spectacle en salle intimide le spectateur.

« La salle, les chaises confortables, la climatisation, le silence conditionnent le public. Aller vers l'espace ouvert fait que c'est le spectacle qui s'impose aux spectateurs par ses propres forces », a-t-il noté. Abdelkrim Al Jarrah a crée la célèbre troupe théâtre Tokous et a fondé plusieurs festivals en Jordanie comme celui du théâtre amateur.