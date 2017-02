Réagissez

Dans le cadre de la Nuit des idées — manifestation dont le thème cette année était «Un monde commun» —, La Colonie, ce lieu culturel ouvert en octobre 2016 à Paris par l’artiste Kader Attia, a donné carte blanche à la cinéaste et commissaire d’expositions Pascale Obolo, rédactrice en chef de la revue Afrikadaa.

L’interprétation qu’elle a faite du thème l’a conduite à placer la soirée sous l’égide d’Edouard Glissant et du concept du Tout-Monde par lequel l’écrivain désigne à la fois l’accélération de la mise en contact de cultures ou d’éléments de cultures et la vision du monde que l’on en a.

Du Tout-Monde à l’Entre-deux mondes

Avec la pensée de Glissant en tête, Pascale Obolo entreprend l’exploration de l’entre-deux mondes en invitant artistes, musiciens et écrivains à s’interroger sur le passage au monde de demain. «Dans la perspective glissantienne d’une poétique de la relation, écrit-elle, cette appropriation rituelle cherche à établir de nouvelles humanités qui seront attentives à la mutation du monde. Ces nouveaux corps qui comptent, se déploient depuis la marge de tout ce qui a été relégué, nié, invisibilisé, exploité, torturé, exorcisé, diabolisé.»

On voit bien la logique transcoloniale d’une telle démarche, cette vision de l’histoire valant aussi bien pour toute l’Afrique que pour les autres parties du monde qui ont été colonisées. La projection du documentaire One World in Relation de Manthia Diawara, réalisateur, écrivain et professeur de littérature à New York University, a servi d’introduction à la soirée : le film est en effet centré sur les questions que formule admirablement Edouard Glissant — souvent de manière provocatrice — et d’abord celle de l’identité-relation (ou de l’identité-rhizome pour reprendre le terme de Deleuze et Guattari).

Pour Glissant, la situation coloniale a mis en contact des cultures sans pour autant les dissoudre ; elle a fait surgir un homme du multiple, qui garde son être mais s’insère dans un système de relations. La relation est pour Glissant la figure de l’universel aujourd’hui, le changement par l’échange sans perte de soi. Autre thème majeur : l’imaginaire comme socle d’une communauté.

Glissant est convaincu que ce n’est pas l’ADN ni même la rationalité qui fondent un monde commun, mais l’imaginaire, forme d’intuition d’un rapport au monde particulier avec ses gestes et ses rituels. Dernier point que l’on retiendra (il est impossible de rendre compte de tout l’apport du documentaire, des références aux jardins créoles ou aux «petits pays»), la revendication d’un droit à l’opacité qui, librement consentie, s’oppose à une transparence unique et, ce faisant, garantit le libre arbitre.

Les artistes-chercheurs et la pensée du «tremblement»

C’est exactement ce que propose le programme de performances conçu par Pascale Obolo, selon la commissaire, «le vaudou, le créole, les rituels de réparation, les rituels de guérison et d’offrandes se propagent dans La Colonie», dans l’idée que c’est à partir de l’expérience du terrain que les artistes-chercheurs du collectif créent de la pensée, qu’en s’appropriant l’histoire, on peut la partager.

C’est le sens des œuvres de Fabiana Ex-Sousa – une installation et une vidéo De que cor você vê a minha aura ? (De quelle couleur voyez-vous mon aura ?) qui rend hommage à l’œuvre de l’artiste afro-brésilien Arthur Bispo do Rosario, de la conteuse Anna Tié qui raconte : «Marie, grand-mère du futur (Mè ye masé)», récit dans lequel elle interroge l’artiste, les notions de mémoire et de transmission familiale dans un contexte révolutionnaire camerounais, de Corps démultipliés, de Jephthé Carmil, performance à base de poudre de café et où il est fait usage de La Florida, une eau parfumée qui, dans le vaudou, participe à la purification et au désenvoûtement ; pour l’auteur, «la métaphore olfactive évoque l’importance de la culture vaudou dans le rassemblement qui mena à la révolution haïtienne».

Sur un autre registre, le texte de Julien Creuzet Dina ho fit l’objet d’une performance de Dina El Guebali, La Machine hypnotique, performance de Michelange Quay et Atissou Loko fut l’un des moments forts : sur fond d’un remix visuel du film de Méliès, Escamotage d’une dame chez Robert Houdin, la performance qui narre l’histoire de l’homme et du cinéma, «depuis les caves préhistoriques jusqu’à la réalité virtuelle contemporaine» est indissociable de la virtuosité de l’homme orchestre-percussionniste vaudou, Atissou Loko.

Pour finir les DJ convoqués par Pascale Obolo, l’artiste peintre DJ Bayone et Chassol prélèvent dans différents univers pour mieux les mixer des éléments musicaux provenant des cultures mises en relation. Tout au long de la nuit, une pensée du «tremblement» qui, sans rien imposer, suggère, sollicite, dérange.