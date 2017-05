Réagissez

Sous le titre évocateur Le Mont des orfèvres, cet ouvrage fourmille d’événements dramatiques, mais aussi d’informations précises permettant de mieux comprendre le vécu des populations de cette contrée, connue pour son industrie du bijou kabyle, contraintes de concilier dans des conditions souvent difficiles, les traditions séculaires et les changements de mœurs induits par les deux guerres mondiales, l’école des Pères blancs et les émigrés en contact avec d’autres modes de vie.

Réputés industrieux, les Yennaouis, qui avaient réussi à fabriquer les armes et les munitions ayant servi aux défenseurs de la Kabylie contre l’invasion française ainsi qu’aux insurgés de la révolte d’El Mokrani, furent, comme nous le fera savoir Belkacem Achite, nombreux à rejoindre, souvent au prix de leur vie, les rangs de la lutte pour l’Indépendance du pays. Les événements relatés, pour certains atrocement subis par lui-même, montrent à quel point l’affrontement entre colonisés et colonisateurs fut brutal et combien les Algériens ont payé très cher leur libération. Très bien écrit, mais aussi et surtout, très didactique quand il met en exergue les causes du soulèvement populaire contre l’occupant, Le Mont des orfèvres peut être à juste titre considéré comme un bon livre d’Histoire qui relate avec force détails des événements et des actes de diverses natures commis dans cette contrée, comme dans d’autres de la région, par des belligérants qui s’affrontaient violemment sans trop se soucier des dégâts collatéraux. En parcourant les descriptions souvent poignantes du vécu des Yennaouis en cette douloureuse période, les Algériens de cette génération qui ont vécu, chacun dans son lieu de naissance, ces drames, se souviendront des injustices et des cruautés commises par l’occupant et ses alliés contre eux, contre leurs familles, voire contre le village tout entier.

Les atteintes aux coutumes ancestrales et les divisions entre autochtones sciemment provoquées pour asservir encore davantage les indigènes affaiblis par la misère, sont également relatées par l’auteur avec une précision d’orfèvre. Étayés par des faits qu’il avait directement vécus ou des témoignages exclusifs de héros de la Révolution encore en vie, le lecteur aura la troublante sensation de vivre en direct des événements poignants qui avaient marqué la vie des Yennaouis durant la période de la Révolution et celles qui l’ont précédée (les deux Guerres mondiales, 8 Mai 45, PPA, MTLD). En somme, Le Mont des orfèvres de Belkacem Achite est très agréable à lire, hautement instructif et, à certains égards, producteur d’émotions fortes, notamment, quand il évoque les souffrances des villageois, le courage de ses premiers instituteurs algériens et celui, encore plus grand, de nos valeureuses femmes, malheureusement peu gratifiées lorsque l’Indépendance sera acquise.