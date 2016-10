La huitième édition le 29 octobre

Réagissez

Scène de la pièce en tamazight Massinissa

En attendant la traditionnelle conférence de presse d’avant l’événement, prévue pour le 4 octobre, un communiqué de presse du commissariat du FITB annonce la couleur.

Comme l’année passée aussi, ce rendez-vous accueillera des troupes de 17 pays, dont le nôtre. Les habitués du FITB de l’outre-mer reviendront avec de nouvelles représentations, à l’exemple de l’Italie, la Serbie, l’Autriche, l’Allemagne, la Russie et la Turquie, qui revient, quant à elle, après quelques années d’absence. Parmi les habitués aussi qui seront à Béjaïa le Qatar, l’Egypte, la Jordanie, la Tunisie, l’Irak et le Congo. Pour cette année, l’invité d’honneur est la France qui sera représentée avec cinq troupes, dont deux sont lauréates du Molière. 27 troupes sont attendues pour se produire sur une vingtaine de lieux de représentation. En plus des cités universitaires, les spectacles sortiront cette année vers les communes d’Amizour, Souk El Tenine et Akbou et vers Alger, Tizi Ouzou et Jijel, pour certains d’entre eux.

Le théâtre amazigh présente cinq pièces

Coïncidant, comme à l’accoutumée, avec la date historique du 1er Novembre, le FITB réserve pour la circonstance une soirée thématique avec deux spectacles, dont l’un sera une production du TNA. Le théâtre amazigh semble prendre un peu plus d’espace que d’habitude avec cinq pièces programmées, mais aussi avec une table ronde sous l’intitulé «Panorama du théâtre amazigh» qui convoquera le théâtre de Mohya.

Le colloque international de cette année sera consacré au «mythe dans le théâtre méditerranéen», alors qu’un séminaire sur la critique théâtrale est prévu au profit des journalistes spécialisés dans le quatrième art et la culture. La rencontre sera animée par Jean-Pierre Han, critique de théâtre et rédacteur en chef de Frictions, revue dédiée à l’art dramatique. Un atelier autour du théâtre de rue et du cirque seront mis en place la veille de cette édition, le 22 octobre, pour une quarantaine de stagiaires qu’encadrera Mauricio Celedon, un Chilien spécialiste du «mime-théâtre».