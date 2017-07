La Gazette de l’étudiant : Premier journal à l’université de Tizi Ouzou

Réagissez

L’équipe engagée dans la confection du journal La...

«Ce support d’information est issu essentiellement de nos travaux durant les séances pédagogiques, notamment celles des modules ayant trait à la rédaction journalistique», a souligné Massinissa Hamadène, étudiant en sciences de l’information et de la communication à l’université de Tizi Ouzou.

Le premier journal estudiantin de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou vient de voir le jour, à l’initiative des étudiants des sciences de l’information et de la communication qui ont réalisé, sous l’encadrement de leurs enseignants, un support d’information intitulé La Gazette de l’étudiant», présenté, lundi dernier, au niveau de l’auditorium du campus de Tamda.

Ainsi, devant une assistance composée de responsables, d’enseignants, de fonctionnaires et d’étudiants de différents départements, les initiateurs de cette nouvelle publication ont souligné que «ce travail est issu essentiellement des séances pédagogiques, notamment les modules ayant trait à la rédaction journalistique.

Il a été ensuite cordonné par nos enseignants afin qu’il aboutisse enfin à un journal que nous avons pu réaliser avec l’apport des responsables de l’UMMTO, à leur tête le professeur Ahmed Tessa, le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, Tahar Bentounès et la chef de département des sciences humaines, Samira Mammeri ainsi que le coordinateur du campus de Tamda, Arezki Chenane».

Massinissa Hamadène, étudiant en mastère 2 «médias et société», a fait remarquer que «ce journal a pu voir le jour grâce à l’implication active et surtout remarquable de tous les étudiants des SIC et l’aide précieuse de nos enseignants. Il s’agit d’un support d’information, un travail d’application et surtout de motivation». Et de rendre hommage «à des personnes qui ont porté ce projet dans leur cœur, mais qui ne sont malheureusement plus là».

Aventure

«Nous devons avoir, en cette journée mémorable, une pieuse pensée à la mémoire du professeur Brahim Salhi, ancien doyen de notre faculté, et Ahmed Meziani, journaliste et enseignant intervenant dans notre département, qui ont œuvré pour que l’idée de lancer ce journal germe», a-t-il ajouté.

Des étudiants, à l’image de Lyès Mechouek, Amira Belalia, Yahia Azoug, Djaffar Azou et Ahmed Aouci, entre autres, ont pris la parole pour intervenir dans le même sillage : «La journée d’aujourd’hui est vraiment historique dans les annales de notre université, puisque nous assistons à la naissance du premier journal de l’UMMTO. C’est un honneur de terminer l’année universitaire et surtout de couronner notre cursus d’études avec cet événement grandiose.

Nous tenons vraiment à exprimer notre vive reconnaissance à tous les enseignants qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure journalistique estudiantine. Nous savons que réaliser un travail de cette dimension n’est pas une sinécure. L’honneur revient à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette réalisation qui restera gravée dans nos mémoires, car nous avons le sentiment d’avoir assisté à un événement important qui a marqué notre passage à l’UMMTO.»

L’émotion était palpable. Invité à prendre la parole, le recteur de l’UMMTO, le professeur Ahmed Tessa, a grandement salué l’initiative. «Nos étudiants ont produit un journal de qualité. Il y a de bonnes volontés dans le corps des enseignants et celui des fonctionnaires qui accompagnent ce genre d’initiatives. D’ailleurs, faut-il le souligner, sans la mobilisation de ces trois acteurs, l’université ne pourra pas avancer», a déclaré le professeur Tessa.

Encouragements

De son côté, le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, Tahar Bentounès, a exprimé sa satisfaction de voir la naissance de La Gazette de l’étudiant. Il en est de même pour Arezki Chenane, coordinateur du campus de Tamda, qui a déclaré que «le travail des étudiants des SIC mérite tous les encouragements, étant donné qu’il a permis de susciter un certain engouement chez leurs camarades des autres facultés à prendre des initiatives similaires».

Pour sa part, le directeur des œuvres universitaires de Tamda, Ahcène Mamèche, a estimé aussi que la réalisation d’un journal estudiantin est une initiative louable. Par ailleurs, pour revenir au contenu de ce support d’information trilingue (français, tamazight et arabe), notons que le numéro 00 de cette publication s’est intéressé beaucoup plus au campus de Tamda, ce pôle universitaire en pleine expansion. Des interviews avec les responsables ont été également réalisées par des étudiants.

Cap sur l’audiovisuel

La Gazette de l’étudiant a interviewé le directeur des œuvres universitaires de Tamda, Ahcène Mamèche, qui a parlé des conditions d’hébergement de la communauté estudiantine. La relance des activités culturelles et sportives au sein des structures universitaires fait l’objet aussi d’articles sur les exploits des étudiants de l’UMMTO, aussi bien lors des compétitions de football à l’échelle nationale que dans les activités théâtrales. «Des mini-reportages sur les migrants subsahariens et sur les commerçants de la ville de Tizi Ouzou et des comptes rendus sur les activités du campus, à l’image de la journée d’étude sur la liberté de la presse organisée à l’occasion du 3 mai 2017, y ont été réalisés.

Les étudiants ont aussi consacré des articles à plusieurs personnalités du monde culturel, comme les artistes Lounis Aït Menguellet, Matoub Lounès, l’anthropologue et écrivain Mouloud Mammeri, le journaliste Tahar Djaout et le réalisateur du premier film en tamazight Abderrahmane Bouguermouh», a expliqué Massinissa Toumert lors de la présentation, devant l’assistance, du journal. Il est utile de souligner, sur un autre volet, que le travail technique (infographie, maquette et montage) a été confié à Malik Brihmat, ancien étudiant de l’UMMTO.

Par ailleurs, les étudiants des SIC de la faculté des sciences humaines et sociales de l’UMMTO ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Au contraire, ils comptent élargir leur initiative à l’audiovisuel en organisant des émissions estudiantines, et ce, après la mise en service d’un studio au niveau du campus de Tamda.