La diva Zahouania en concert à Bruxelles

La diva du raï, Zahouania

Laba Asbl et l'Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel (AARC) organisent un concert exceptionnel de la diva du raï, Zahouania, avec en en première partie, le chanteur Zahi Cheraiti, le jeudi 29 décembre 2016 à 20h, à la Cité Culture à Bruxelles (Belgique).

Avec le soutien de l’Echevinat de l’Egalité des chances de la Ville de Bruxelles et AraBel.fm. Zahouania, de son vrai nom Halima Mazzi, est une chanteuse algérienne de musique raï, née en 1959 à Oran. Elle débute sa carrière de chanteuse dans un ensemble féminin de meddahate (raï traditionnel). En 1981, elle réalise son premier enregistrement. En 1986, elle connaît son premier succès raï avec « Khali ya khali » (mon oncle, ô mon oncle) qu'elle chante en duo avec Cheb Hamid.

Ainsi que le succès de 1986 "El Barraka" ("La Baraque" ) en duo avec Cheb Hasni, en 1986. Au lendemain de l'assassinat de son ami Cheb Hasni survenu à Oran le 29 septembre 1994, elle décide de quitter quelque temps l'Algérie et part s'installer en France. Star d'envergure internationale, Zahouania a vu sa notoriété dépasser les frontières notamment en France et en Amérique du Nord. En 1999, elle revient en Algérie et réalise de nombreux duos comme celui avec le rappeur Rim-K( 113) sur Rachid System.