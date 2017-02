Réagissez

Nouara, une grande dame de la chanson kabyle

L’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) a rendu un vibrant hommage, dans la soirée de samedi, à Nouara, la diva de la chanson kabyle.

Du haut de ses 72 ans, Nouara a été resplendissante sous les feux des projecteurs du théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh de Béjaïa (TRB). Vêtue de l’une de ses robes de scène fétiches, un mendil et une robe kabyle moderne, elle a fait son entrée sur les planches du théâtre, le pas tâtonnant, la main tenue par la jeune chanteuse Cilia Ould Mohand, lauréate de la 7e édition du concours de chants, Alhan wa chabab. Le public a accueilli la star avec de longues acclamations, comme pour témoigner respect et reconnaissance à l’artiste.

Profitant de la présence de la jeune Cilia, la diva adresse un message particulier aux femmes, non sans désapprouver le regard sévère de la société conservatrice envers les femmes travailleuses et leur présence de plus en plus remarquée sur le terrain. Ce n’est pas étonnant lorsqu’on sait que Nouara a pris sa retraite après avoir exercé comme animatrice à la Radio nationale avant de se consacrer à la musique, où elle a dédié de nombreux titres à la condition féminine.

Au TRB, elle a commencé par féliciter les parents de Cilia, qui encouragent et accompagnent leur fille dans cette aventure artistique. Car contrairement à l’ancienne génération, «quand ce ne sont pas les parents qui vont empêcher la fille de poursuivre son rêve, ce sont les gens qui vous découragent et vous barrent la route vers l’émancipation», a-t-elle martelé.

«Je vous vois avec mon cœur»

Après avoir reçu des mains du wali de Béjaïa et de ceux du responsable de l’ONDA un trophée de mérite pour son travail artistique, Nouara, qui a perdu la vue, s’adresse au public de cette salle du TRB pleine comme un œuf en disant : «Je vous aime. Même si je ne vous vois pas bien avec mes yeux, je vous vois avec mon cœur, vous êtes ma thérapie, mon énergie. Sans vous, continuer serait impossible.» Place au spectacle. Nouara a puisé de son répertoire personnel ses meilleurs titres.

Des textes ciselés, qui, tantôt glorifient l’amour et tantôt lui reprochent tant de souffrances. Elle a également chanté la femme et l’identité avec sa belle voix, dont les cordes vocales n’ont pas subi le poids de l’âge. Son interprétation émouvante de son propre répertoire et sa voix porteuse ont continué à accrocher son public, même pendant les deux coupures de courant survenues au milieu du spectacle. Le public s’est régalé avec des chansons bien connues, comme Loujavik, Mektiyid ay amdakwel, Awal N Lhob, Akwessigh a mmi et une dizaine d’autres chansons cultes.

Aïssa, un fan qui a grandi en écoutant des chanteurs appartenant à la même génération que Nouara, témoigne qu’ «il n’y a aucune différence entre sa voix d’il y a 25 ans et celle d’aujourd’hui. Elle est tout simplement formidable». Faut-il noter que la soirée musicale a été ouverte par une série de chansons dans le style chaâbi et moderne, interprétées par Cilia Ould Mohand. Sa production sur scène force l’admiration tant elle a chanté avec justesse et joignant le geste des mains à la façon de Nouara.