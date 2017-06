Réagissez

Malade depuis deux mois, la chanteuse kabyle Louisa, 74 ans, lance un cri de détresse. Elle appelle à l’aide pour se soigner d’une maladie difficile à traiter en Algérie.

C’est sur une vidéo, diffusée jeudi dernier sur YouTube, que la chanteuse a informé son public de son état de santé et sollicité le soutien des plus riches pour une prise en charge à l’étranger. «Je suis malade depuis deux mois. Les médecins sont disponibles en Algérie, mais les médicaments nécessaires font défaut. Alors, je suis obligée d’aller en France.

Mais pour soigner cette maladie lourde, il me faut de l’argent. Beaucoup d’argent», affirme-t-elle. Visiblement très affaiblie, celle qui a bercé, par ses douces chansons, des générations entières durant ses 40 ans de carrière explique qu’elle est «contrainte de faire cet appel aux âmes charitables». «Pendant ma carrière, je chantais pour le Kabyle.

Je ne demandais pas des sommes astronomiques pour animer les fêtes. Les gens me donnaient seulement ce qu’ils pouvaient. Aujourd’hui, je suis dans le besoin. Je dois me soigner», explique-t-elle. Voilà une triste nouvelle qui renseigne sur la situation des artistes algériens, dont la majorité se retrouve, au bout de leur carrière, dans le dénouement le plus total.