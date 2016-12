La chanteuse et comédienne Anissa à l’honneur

Réagissez

Cette année, les organisateurs du Festival national du film amazigh, qui s’ouvrira demain à Tizi Ouzou, mettent à l’honneur l’une des figures artistiques kabyles, en l’occurrence la chanteuse et comédienne Anissa.

Un hommage sera rendu, à l’occasion, à cette artiste qui a marqué sa carrière par un parcours éloquent, puisqu’elle a réussi à concilier chanson, théâtre, cinéma et émissions radiophoniques. Il est utile de noter qu’Anissa, de son vrai nom Ourida Mezaguer, est native du village Aït Saâda, dans la commune de Yatefène, daïra de Beni Yenni, à 50 km au sud-est de Tizi Ouzou. Elle a entamé sa carrière à la fin des années 1950 avec de grandes personnalités culturelles.

Elle a ainsi travaillé avec Taha El Amiri, Mohamed et Saïd Hilmi ainsi que Fatiha Berber. Elle a aussi à son actif plus de 200 pièces de théâtre en tamazight. Dans le domaine du cinéma, elle a également marqué son passage avec des hommes du 7e art comme Hadj Rahim, Mustapha Tizghaoui, Mohamed Bouteldja et Ali Fedhi. Dans le domaine de la chanson, Anissa est également considérée, aujourd’hui, comme la doyenne de la chanson kabyle, d’autant qu’elle a une œuvre artistique intemporelle.