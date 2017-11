La blanche et le bâton (meilleure nouvelle)

Réagissez

Rym Leïla Mellal : 26 ans, d’Alger, médecin résidente. Lectrice d’Amine Maalouf, de Yasmina Khadra et de Laurell Kaye Hamilton.

L’écriture ? «Je pense qu’à force de lire des histoires, on finit forcément par les réécrire mentalement ,et de là, on se laisse aller à créer son propre univers, ses propres règles et des personnages que l’on n’a pas su trouver ailleurs. A dire vrai, je n’aime pas vraiment écrire mais j’adore avoir écrit».

Le fantastique ? «Un genre où je peux donner libre cours à mon imaginaire, où tout est possible mais tout est à faire».

Livre de chevet : Le petit prince