Célébration, piété et bombance

Comme chaque année, la commune de Tazrouk a organisé, en ces journées aoûtiennes, l’offrande du marabout Reggani Moulay Abdallah.

Dans une ambiance de fête et de convivialité, les habitants de cette municipalité, perchée à plus de 2500 m d’altitude (270 km du chef-lieu de wilaya de Tamanrasset),ont perpétué cette ziara fortement ancrée dans les traditions des Kel N’Ahaggar. Une foule bigarrée et un engouement particulier ont été enregistrés dans cette localité qui a le mérite de réunir les Touareg des quatre coins du pays pour ressusciter la mémoire du Cheikh sous les couleurs traditionnelles de la région.

De Teberbert, en passant par Tabarkatine, localités situées respectivement à 7 et 3 km du chef-lieu de la commune de Tazrouk, on aperçoit les tentes dressées par les visiteurs venus de tous bords pour vivre ces moments de fête. Hommes et enfants portent des tenues neuves achetées spécialement pour l’occasion.

Les femmes, parées de leurs plus beaux atours, défilent et se font remarquer devant des jeunes pubères basanées qui leur font la cour en les couvant des yeux. La ziara constitue ainsi un lieu de retrouvailles et de nouvelles rencontres. Le rituel de la ziara de Tazrouk a débuté dès les premières heures de la matinée par un recueillement sur la tombe de Moulay Abdallah Reggani. Son mausolée est situé au centre du cimetière.

Une fois la Fatiha récitée, les hommes se dirigent vers la mosquée pour écouter les prêches des imams et des religieux, venus notamment des zaouias d’Adrar et d’autres wilayas du voisinage. A la sortie de la mosquée, plusieurs festivités sont au menu. Après le petit déjeuner, constitué essentiellement de thé et de soupe (h’sa) faite à base de blé moulu, tout le monde se met au rythme des spectacles offerts par des troupes de musique ayant pris part à l’événement.

Ils font la Nouba

Les spectacles, hauts en couleur, sont ponctués d’intermèdes de psaumes et de petites parades organisées dans les étroites ruelles de cette bourgade nichée au cœur de l’Ahaggar. La coutume se fête chaque année et pendant deux jours à la mémoire du Cheikh Reggani, avec au programme des récitations du Saint Coran et plusieurs autres activités culturellement propres à la région, à l’exemple des danses ancestrales accompagnées des chants du tindi et de la danse à l’épée, le takouba. A cela s’ajoutent la course des chameaux qui se fait dans l’oued, et ce, sans omettre le baroud qui symbolise la fin des conflits et différends entre tribus.

En effet, la manifestation est une opportunité que les nobles et vénérés de Tazrouk saisissent pour régler les litiges et les désaccords de certaines tribus. Après avoir visité le mausolée du Marabout, la placette de Dar Ezaouia est secouée par les tirs de baroud qui se font en harmonie avec les antiennes des religieux. Il est utile de noter que le rituel de Tazrouk se perpétue habituellement pendant le mois d’août de chaque année, et ce, depuis 1984. Natif d’Adrar, Moulay Abdallah Erregani est arrivé très jeune à Tazrouk dans les années 1970, où il a côtoyé, vécu et grandi parmi les Touareg du Hoggar, qui l’ont adopté et beaucoup aimé.

De par son appartenance aux Chorfa, descendants du Prophète Mohammed (QSSSL) et à la zaouïa de Reggane, Moulay Abdallah a réussi à inculquer les pratiques religieuses aux habitants du Hoggar et à leur apprendre et expliquer les préceptes de l’islam, ce qui lui a valu la prestigieuse place de savant religieux dans la région. Moulay Abdallah avait deux femmes : une Targuie et une Chorfa d’Adrar. Il a eu deux filles et quatre garçons. De son vivant, il avait toujours célébré la ziara de son grand-père décédé à Reggane. Moulay Abdellah Erregani est décédé le 5 juillet 1982 à Tazrouk, où il a été enterré.