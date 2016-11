Réagissez

Scène de la pièce théâtrale El Guerrab oua...

Les comédiens du Théâtre régional d’El Eulma étaient comme des poissons dans l’eau «bénite». Ils ont fait résonner les planches du Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi, mardi après-midi.

Un participant au Festival national du théâtre professionnel, de la troupe du Théâtre régional d’El Eulma, a affiché son ambition en revisitant le répertoire pour ne pas dire un classique de l’âge d’or du 4e art algérien. La fameuse pièce El Guerrab Oua Salihine, du grand dramaturge Ould Abderrahmane Kaki. Lequel s’était inspiré de l’œuvre de Bertolt Brecht, intitulée La Bonne âme du Se-Touan (Der gut Mensch von Sezuan, en allemand). Donc, un risque. Mais sans prétention.

Les comédiens, sous la férule du metteur en scène et auteur de la Réadaptation, Nabil Benseka, ont placé la barre très haut. Et ils ont inondé de vie les tréteaux du TNA. Une présence envahissante. Ils ont occupé le terrain. Vingt et un comparses. Cela se jouait, s’interprétait dans un mouchoir. Mais pas à vau-l’eau. Fluidité, clarté et fraîcheur sont les maîtres mots qualifiant le jeu des actants. Et puis, cette plus-value juvénile : l’insouciance. Allez, osons !

Saliha Idja, une grande comédienne à suivre. Un conte onirique s’articulant selon la structure et la morphologie de Vladimir Propp. Cette narration émaillée d’adjuvants et opposants. Tout commence, avec l’arrivée mystérieuse de trois salihines (saints patrons), Sidi Abdelkader, Sidi Abderrahamane et Sidi Boumédiène, dans un village d’une éparse et lointaine contrée.

Un paisible village, dont les habitants vivent, pour les uns, dans une extrême indigence, et pour les autres, d’expédients, mendicité, spéculation, louches affaires, sans scrupules. Et certains, des commis de l’Etat, des élus et des dignitaires religieuxk, dans une criante et indécente opulence. Les trois salihines sont à la recherche d’un gîte pour la nuit. Ils sollicitent le Gerrab, Sid Ali. Vaine tentative. Pas d’âmes charitables ici-bas.

Seule Saliha, une fille aux mœurs légères, incarnée talentueusement et aisément par la comédienne Saliha Idja. Une actrice à suivre!-contre toute attente leur offrira l’hospitalité. Sans compter ou tirer des plans sur la comète. En guise de récompense, les salihines la gratifient d’une bourse. Une forte et inespérée somme d’argent. Mais elle va mal l’utiliser. Car elle se fera user et abuser. Naïve et trop fleur bleue. L’enfer est pavé de bonnes intentions.

Du coup, c’est une lutte pour les valeurs humaines. Un combat manichéen. Le bien contre le mal et le «mâle», plutôt. Parce que saliha est cette victime expiatoire du maire véreux, de l’imam hypocrite et imposteur et du juge «ripoux». Pour ce faire, elle se grimera sous les traits de son cousin Saleh, exilé, victime d’une cabale et autre injustice. Une autre performance à saluer de Saliha Idja. Un jeu de rôles masculin hallucinant, machiste et crédible. C’est que cette jeune fille à du talent revendre. Mention spéciale pour la chorégraphie, la scénographie et puis la mise en scène, respectivement signées par Yacine Saâdna, Khawathra Chawki et Nabil Benseka.

Et pour cette approche esthétique. Une pièce très actuelle. Un véritable réquisitoire contre le fonds de commerce religieux, la bigoterie, le charlatanisme, la bondieuserie, la corruption à tous les étages de l’administration, l’inculture, l’esprit vénal…Bref, la déshumanisation pour en faire des zombies. Et bien la leçon est venue d’El Eulma. Et ça résonne, pour ne pas dire ça «raisonne».