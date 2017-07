Réagissez

Les préparatifs battent leur plein pour garantir le bon déroulement de ce rendez-vous pluridisciplinaire qui gagne en maturité

Le Festival international Raconte-arts, qu’organise depuis 14 ans la Ligue des arts cinématographiques et dramatiques de Tizi Ouzou, posera ses valises au village Aït Ouabane, dans la commune d’Akbil (Aïn El Hammam), du 24 au 31 juillet. Le thème retenu pour cette 14e édition est «Le développement local durable», avec comme titre générique ‘‘Pour que nul n’oublie le chemin’’. Les préparatifs battent leur plein pour garantir le bon déroulement de ce rendez-vous culturel qui gagne en maturité.

Des dizaines de participants de différentes régions du pays et des étrangers sont attendus dans ce village pittoresque de Haute Kabylie. Au programme du festival, du conte, bien sûr, des ateliers, des conférences-débats, des projections de films, des pièces théâtrales et des soirées musicales. Une semaine durant, les ruelles du village vibreront aux rythmes des festivaliers, qui présenteront une kyrielle d’activités.

Raconte-arts est un festival qui se veut pluridisciplinaire, où se côtoient dans l’allégresse le théâtre, la chanson, les arts de la rue, des conférences-débats et des ventes-dédicace de livres. Comme il est de coutume dans les pratiques traditionnelles et organisationnelles de Raconte-arts, c’est le village hôte de la manifestation qui prend en charge les festivaliers sur le plan de la restauration, de l’hébergement et de l’organisation.

En dépit des contraintes financières rencontrées ces dernières années, Raconte-arts poursuit son petit bonhomme de chemin. C’est dire qu’à cœur vaillant rien n’est impossible pour ces jeunes animateurs de l’association, qui activent inlassablement pour la pérennité du festival, avec l’aide de dizaines de bénévoles.

Suite à la forte demande de participation enregistrée durant les précédentes éditions de Raconte-arts, tenant compte des limites objectives qui s’offrent aux organisateurs dans les villages, en termes de prise en charge (hébergement et restauration), et dans le souci d’une maîtrise des flux pour une meilleure organisation, la Ligue des arts cinématographiques et dramatiques de Tizi Ouzou s’est vu contrainte d’instaurer le mode de préinscription, qui est matérialisée par une simple demande, en remplissant un formulaire électronique.

Les auteurs des projets retenus par le comité d’organisation sont destinataires ensuite de mails à cet effet. Ces derniers sont tenus de confirmer leur participation par la signature du document portant les lignes de conduite durant le séjour ainsi que le paiement des frais de participation. Cette procédure concerne les participants nationaux. Les festivaliers venant de l’étranger sont soumis à l’invitation officielle adressée par les organisateurs pour les modalités de visa, a-t-on précisé.