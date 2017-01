L’ONDA au Palais de la culture : Hommages et droits voisins

Réagissez

L’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA) a organisé jeudi dernier une réception au palais de la culture Moufdi Zakaria en vue de la distribution des recettes des droits voisins de l’année écoulée.

Interprètes, musiciens, comédiens et producteurs étaient présents en nombre pour ce rendez-vous annuel. L’office a procédé à la distribution de 600 millions de dinars algériens de droits voisins en direction de plus de 2500 adhérents. En présence du premier ministre, Abdelmalek Sellal, du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et du directeur général de l’ONDA, Sami Bencheikh El Hocine, la soirée a été relevée par les hommages rendus à une pléiade d’artistes. On pouvait distinguer parmi l’assistance les chanteurs Idir, Aït Menguellet, Aziouz Raïs, ou encore l’interprète de musique arabo-andalouse, Mokdad Zerrouk…

De plus, l’office a invité des membres des familles d’ artistes disparus en 2016. Un hommage a ainsi été rendu à feu Mohamed Tahar Fergani, en présence de son fils Salim, le regretté maître du chaâbi, Amar Ezzahi, devait quant à lui être représenté par le couple qui prenait soin de lui, hommage à également été rendu à Lounès Kheloui par la voie de ses enfants. Le poète populaire et comédien Atallah a été évoqué en présence de son frère.

La soirée ne s’est pas limitée aux hommages post mortem ; des artistes vivants ont également été honorés par le premier ministre. On a ainsi revu le maître du malouf, cheikh Kadour Darsouni, qui a fait le déplacement de Constantine malgré une fatigue visible. Le légendaire guitariste de Raïna Raï, Lotfi Attar, qui a récemment subi une intervention chirurgicale, était également présent et en pleine forme. La grande chanteuse, Hasna El Becharia, qui se remet elle aussi de quelques problèmes de santé, était bien présente.

De Béchar également, ont été invité Brahim Benrezoug et Mohamed Keriti. Les musiques du Grand Sud étaient largement représentées, avec le passage de Badi Lalla, Hadj Nedjm et cheikh Foulani. Le compositeur, Noubli Fadel, a été quant à lui représenté par son frère Salaheddine. Enfin, les comédiennes Chafia Boudraâ, Farida Saboundji et Atika ont aussi reçu leur trophée des mains du premier ministre. Outre les nombreux hommages, des distributions de droits voisins ont été effectuées en grande pompe.

Parmi les récipiendaires, on peut citer le producteur radio et TV, Mohamed Djeralfia, le producteur de musique, Nouar Rafik, ou encore les comédiens, Mohamed Adjaimi et Farida Krim, ainsi que la conteuse Nouara Aït Medjber. Abdelkader Chaou et Naïma Dziriya ont même poussé la chansonnette pour l’occasion, tandis que Kader Japonais a déclaré : «A partir d’aujourd’hui, je m’appelle Kader Djazayri !». Le grand musicien d’Oran, Kouider Berkane, était de la partie, ainsi que la femme du regretté Hasni, qui représentait son fils Abdallah. Toujours dans la musique, Djilali Tiareti et Brahim Tayeb ont été invités par l’ONDA, de même que le jeune Hocine Agrane du groupe Caméléon.