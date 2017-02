L’œuvre de Mouloud Mammeri n’a jamais la place qu’elle mérite

Réagissez

Auteur prolifique, Charles Bonn est un des grands spécialistes de la littérature maghrébine à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages de référence. Fondateur du site Limag, il vient de publier chez Garnier Lectures nouvelles du roman algérien, essai d’autobiographie intellectuelle, où il revient sur sa rencontre avec la littérature de cette partie-ci de la Méditerranée. Dans l’entretien inédit qu’il nous a accordé en 2008, il revient sur le rapport qu’entretenait Mouloud Mammeri avec son environnement.

- Mouloud Mammeri représentait le dernier maillon d’une lignée d’amusnaw (intellectuel) émergé dans un contexte colonial. Quelles sont les facteurs qui ont permis l’émergence d’auteurs de la trempe de Mammeri dont l’œuvre ne fut pas bien accueillie par certains de ses compatriotes ?

Il y a deux questions en une. Ou plutôt une question et une affirmation, dont on se demande quel est le lien. A la question, je répondrai simplement que cette émergence répondait à un besoin. D’une part, il y avait une génération d’écrivains nouveaux parmi lesquels se trouvait Mammeri. Et d’autre part, sans doute, aussi un intérêt grandissant auprès du public, en fonction bien sûr de l’actualité politique, mais également d’une évolution des mentalités. Je parle du public français, qui a été bien sûr le premier touché, étant donné la diffusion probablement assez réduite de ce type de livres en Algérie colonisée.

- Pourquoi un aspect de l’œuvre (régionaliste comme le lui reprochait à la parution de la Colline oubliée ses détracteurs) fut mis en avant par ses critiques. Est-ce une tare et a-t-il cherché à s’en démarquer ?

Ce n’est pas une tare. Mais ça désigne le public auquel ce type de littérature s’adresse, et ça a pu être ressenti comme une dépendance par certains intellectuels nationalistes de l’époque. Je crois surtout qu’il y a là une simplification de l’histoire littéraire algérienne dont l’une des origines peut être trouvée chez Jean Déjeux, largement repris ensuite par une critique répétitive. Ceci dit, Mammeri était surtout un ethnologue universitaire, qui a su par ailleurs tirer une œuvre littéraire magnifique de son travail universitaire, ce qui n’est pas donné à tout le monde.

- Mammeri était un auteur moins prolifique que ses contemporains, à l’instar de Mohammed Dib. Cela est-il dû à un penchant personnel, ou bien à ce travail de recherche scientifique (travaux sur la poésie ancienne et l’Ahellil du Gourara) ?

Il n’y a pas de honte à écrire peu. Comme il n’y en a pas non plus à écrire beaucoup! Mais Mammeri, comme je viens de le dire, était d’abord un chercheur, et il est évident que ça prend beaucoup de temps, au détriment de l’œuvre littéraire entre autres.

- La nouvelle génération d’écrivains a pris ses distances avec les «pères fondateurs». Il s’en est trouvé même par parmi eux qui ont dénigré cette littérature qualifiée d’ «ethnographiqu »…

Je dirai que cette disqualification a rarement été le fait d’écrivains. Qu’elle a surtout été celui de journalistes reprenant, encore une fois, les simplifications de Jean Déjeux, lequel a tout de même le mérite d’être le découvreur : sans lui, parlerions-nous autant aujourd’hui de ces écrivains, et y en aurait-il autant ? C’est trop facile également d’épingler les maladresses de cet autodidacte de génie qu’il était.

- Vous qui avez approché cet homme exceptionnel, quel souvenir en gardez- vous? En quoi se distingue-t-il des autres auteurs de l’époque ? (Sa prestance, une amertume rentrée, déception par rapport au présent et l’avenir du pays, etc.) ?

Oui, j’avais une relation très amicale avec lui, même si je l’ai rencontré relativement peu de fois. J’aimais beaucoup cette amertume rentrée dont vous parlez fort justement, et qui n’était jamais aigreur, bien au contraire. J’ai rarement rencontré des personnes aussi ouvertes aux autres, aussi douces et empathiques. Et en même temps, cette ouverture lui venait, précisément, de la grande rigueur de son travail scientifique, qui lui permettait une rare hauteur de vue.

- L’œuvre de l’écrivain a-t-elle eu la place qu’elle méritait dans le programme scolaire ou du moins dans le bréviaire de militants politiques qui ont essayé de s’approprier le mythe mais non pas l’œuvre, toujours étouffée ?

L’œuvre d’un grand écrivain n’a jamais la place qu’elle mérite... Ceci dit, c’est vrai que celle de Mammeri a été victime de discours idéologiques obtus, aussi bien pro qu’anti-berbéristes. Et de mesures d’interdiction encore plus imbéciles dont on sait les conséquences qu’elles ont eues.