L’irréel, de Rachid Harbi : Plaidoyer poétique pour la vie

L’irréel est le titre d’un recueil de poésie que vient de publier Rachid Harbi aux éditions El Amel basées à Tizi Ouzou.

Sur une soixantaine de pages, l’auteur aborde dans un style simple et accessible plusieurs thèmes, tels que la vie, la mort, la jeunesse, les parents, la femme, les enfants, l’espoir.

C’est sa manière à lui de proclamer son existence, loin de l’irréel et du fictif qu’il dit ne pas supporter, en ces temps bénis du tout-virtuel. «Rachid Harbi jette à travers des vers acerbes, quelques poèmes, son amertume. Il l’étale pour sortir du virtuel, d’un monde où les gouvernants ont aboli la citoyenneté, et des territoires peuplés de cités sans espace de vie», écrit le journaliste-reporter Méziane Ourad, dans la préface du livre. «Mon job, c’est dénoncer les abus, les coups de Trafalgar, de corruption. Je refuse de m’éteindre sans avoir rien dit, de mourir avant d’avoir rappelé ce qui préoccupe mon pays», lit-on encore sur la quatrième couverture de l’ouvrage. Né le 7 octobre 1947 à Belcourt (Alger), Rachid Harbi a fait ses études primaires à l’école ex-Aumerat et ses études secondaires au lycée El Idrissi.

Diplômé de l’Ecole nationale polytechnique en génie chimique en 1971, il fut cadre gestionnaire aux Tanneries algériennes (Sonipec), à la DNC-ANP, à l’Eniem. Il est auteur de trois autres livres : Vérités sur l’incarcération des cadres gestionnaires (Editions Chihab), Une Vie, une phobie, un espoir (Compte d’auteur), Une courtisane aux péripéties à l’eau d’ortie (Editions du Net, France). En voie de parution, L’Irréel 2, un second recueil dans lequel l’auteur traite en prose d’autres thématiques non abordées dans l’ouvrage qu’il vient de mettre sur le marché.