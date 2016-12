Réagissez

Un nouvel ouvrage paraîtra dans les éditions Dar El Hikma, intitulé : L’Industrie du message dans les médias religieux, de son auteur, le docteur Mohamed Baghdad.

L’auteur aborde les mécanismes modernes que fournissent les dernières technologies dans l’industrie du message médiatique, de par un background, les dimensions techniques, les styles artistiques, les espaces communicationnels, les capacités à investir et pratiquer dans le monde de l’industrie des médias modernes.

Le chapitre premier soulève la relation de la jurisprudence islamique «fiqh» avec les médias modernes à travers les questions intellectuelles et les racines cognitives liées à la position du concept «médias» dans le patrimoine islamique. L’auteur s’attarde sur de multiples témoignages et modèles probants tirés des textes coraniques et prophétiques, et aussi du système de la jurisprudence patrimoniale et moderne.

Le chapitre deux est consacré à la définition du processus informationnel, pivot de cette étude dépassant les niveaux classiques vers un cadre plus apte à contenir le phénomène médiatique par des applications concrètes et des prototypes réels existant dans le «fiqh-system». Le troisième chapitre est consacré à l’étude du message des médias modernes, l’examen des changements Mufahimh et la connaissance des différentes écoles mondiales de médias, et le quatrième aux techniques des messages médias artistiques avec l’aide de la technologie moderne, qui est devenue une exigence critique dans la pratique des médias.

Pour venir cinquième chapitre, adressage niche bulletin d’information, que je considère comme l’auteur, comme l’un des messages les plus visibles dans la vie, et le rôle de plus en plus ces derniers temps, ce qui a imposé la nécessité pour les niveaux d’investissement, et les désirs individuels et collectifs pour communiquer et obtenir une autre nouvelle, en ce qui concerne le rôle du message médiatique talk a l’auteur les a inclus dans le chapitre VI, Marja sur de nombreux modèles de talk-shows à des drames et des programmes de divertissement et d’autres modèles qui tombent pour répondre aux besoins croissants des consommateurs modèles en dehors des services de nouvelles.