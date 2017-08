Réagissez

Le festival des musiques du monde Les Sud, à Arles, ce n’est pas seulement quelques accords bien plaqués et une sono mondiale à fond la caisse. Ce n’est pas uniquement quelques artistes venus livrer leurs dernières créations à un public béat d’admiration.

Il suffit de voir l’ambiance dans le théâtre antique et sur les places de la ville en fête durant une semaine, pour comprendre qu’il se passe là une alchimie qu’on ne trouve pas ailleurs.

Cela fait la durée et le maintien du festival, qui a tenu à la mi-juillet sa 22e édition. Loin de la furie et de l’horreur du monde, Arles tend la main à l’amitié. Ici, on est dans l’humanisme ! Même si ce n’est que du ressenti, on y devine une grande sincérité qui dégouline des regards, des expressions d’apaisement qu’on pressent en chacun.

Il faut dire aussi qu’à Arles, depuis juin et jusqu’à l’automne, se déroulent les rencontres de la photo, avec, entre le In et le Off, une centaine de lieux d’expositions.

Cette curiosité de voir le monde se marie bien avec l’intention des Sud d’aller à sa rencontre. Dans son bilan publié quelques jours après les derniers feux, la direction du Festival des Sud suggère les mots qui définissent ce grand moment de musique et d’amitié : «Emotion, ferveur, engagement, échanges, réflexion, patrimoine (on peut ajouter universel), fête, convivialité, découvertes, proximité, ouverture, énergie, chaleur, fraternité, créations, rencontres, intensité, fidélité, diversité.»

On pourrait presque après cet énoncé se proposer une rédaction à partir uniquement de ces mots féconds. Il n’est cependant pas sûr qu’une page de notre journal y suffirait. D’Arles, sur l’ensemble des spectacles que nous n’avons pas tous vus, on retiendra la formidable prestation d’Amel Brahim-Djelloul, avec l’ensemble Amediez, dirigé par son frère Rachid. Un moment que le Festival Les Sud nomme «précieux», dans la cour de l’archevêché, au cœur de la ville historique où se pressent en juillet des centaines de touristes qui viennent découvrir les monuments romains, dont les arènes récemment restaurées, qui font d’Arles un symbole fort de la présence antique.

Venue de l’autre rive de la «pax romana», l’Algéroise Amel Brahim-Djelloul, soprano qui joue aussi bien sur le registre de l’Opéra classique occidental que sur celui de l’arabo-andalou, ajoute dans son nouveau répertoire de la variété algérienne des chansons kabyles d’Idir qu’elle magnifie, ou le désormais célèbre Ya rayah de Dahmane El Harrachi, auquel elle apporte une nouvelle lecture vocale.

Le même soir, au théâtre antique, le Nigérien Bombino et son groupe nous ont apporté le souffle du Sahel souffrant, mais toujours debout. Calypso Rose a conclu cette soirée avec des rythmes de Tobago et Trinidad. La chaleur était autant sur scène que dans l’assistance, tout le monde dansant devant la scène.

La veille, le chanteur Mathieu Chedid, connu désormais sous son initiale M., a donné son concert conçu avec des musiciens du Mali sous le titre Lamomali (comprendre L’âme au Mali), version scénique d’un album remarquable. Le théâtre antique était complet depuis le mois de mai dernier lors de l’annonce de ce concert exceptionnel.

D’ailleurs, cette année, le taux de remplissage est tout simplement remarquable, avec 18 000 entrées aux concerts payants, soit une hausse de 7% par rapport à 2016 et un taux de fréquentation totale de 91%. Cela sans compter l’ensemble des festivaliers qui participent aux rendez-vous gratuits ou aux stages, soit un chiffre de 50 000 personnes. Voilà qui apporterait du baume au cœur aux festivals qui cherchent du public, ici et ailleurs. Cela donne simplement envie !