L’homme de théâtre Fethelnour Benbrahim tire sa révérence

Les obsèques du regretté Fethelnour Benbrahim ont eu lieu jeudi après-midi au cimetière de Sidi Benhoua, à Mostaganem, en présence d’un grand nombre de journalistes, artistes et autorités locales et nationales.

L’ex-directeur de communication du Théâtre national d’Alger a rendu l’âme, mercredi matin, à l’âge de 52 ans, après un combat atroce contre la maladie. Une perte jugée très grande pour l’Algérie, en général, et le 4e art, en particulier, par le ministre de la Culture, qui s’est déplacé pour accompagner le défunt à sa dernière demeure. «C’est un jeune Algérien qui a cru en ses compétences et qui apporté beaucoup à la culture.

Le théâtre algérien est aujourd’hui orphelin d’un de ses parents qui ont œuvré et veillé sur son essor», a déclaré Azzedine Mihoubi. En effet, Fethelnour Benbrahim, né en 1963, est considéré comme l’un des hommes de la génération d’or du théâtre algérien, ayant fréquenté les fondateurs du quatrième art algérien, tels Abderrahmane Kaki et Si Djilali Abdelhalim, qui ont créé le plus ancien festival du théâtre en Afrique en 1967, le FNTA en l’occurrence, ainsi que Benguettaf, Alloula, Bouguermouh et Kateb Yacine, qui ont dépensé toutes leurs énergies en faveur de la promotion du théâtre algérien.

Enfant de Mostaganem, où il a fait ses études jusqu’au lycée avant d’aller à l’université d’Oran, Fethelnour fut, au début de sa carrière professionnelle dans les années 80, instituteur de français, puis d’anglais avant d’entrer dans le milieu artistique en occupant le poste de chargé de communication du Festival du théâtre amateur de Mostaganem et monter après cela à Alger pour travailler au TNA. L’homme, qui était le trait d’union entre la presse et le théâtre, était aimé par tout le monde pour sa bonté et son dévouement. «C’est très difficile d’accepter une telle tragédie. C’est mon petit frère avec qui j’étais jusqu’à son dernier souffle.

Malgré sa douleur, il s’inquiétait pour son entourage et demandait constamment des nouvelles de tout le monde», nous confie Mohamed Nouari, commissaire du FNTA, chagriné par la perte de son ami, en ajoutant que Fethelnour avait participé en grande partie à la programmation de la 50e édition qui aura lieu en août prochain. Selon les proches du défunt, son dernier souhait était d’assister aux 50 ans du Festival de Mostaganem où il a grandi, et de voir, en 2017, sa ville natale devenir la capitale du théâtre arabe.

L’annonce de la mort de l’homme qui, une semaine auparavant, était monté sur les planches du TNA pour la dernière fois, a suscité la réaction de plusieurs artistes algériens sur les réseaux sociaux, comme en témoigne Mohamed Cherchal, metteur en scène, sur sa page Facebook : «Avant l’ouverture du Festival du théâtre professionnel à sa 11e édition, je n’étais pas convié par les organisateurs et j’ai exprimé ma déception sur ma page. Mon cher ami, Fethelnour Benbrahim, a lu mon poste et a appelé M. Yahiaoui, directeur du FTNP, pour lui demander de m’inviter et c’est ce qui a été fait». La grande foule présente lors de ses funérailles disait combien le disparu fut précieux et soucieux pour les autres.