L’Histoire de l’Algérie, riche et multiple, est très peu connue

- Pourquoi vous êtes-vous attaché à raconter plus précisément l’Algérie de 1962 à 1974 ?

L’histoire que je raconte, cette période bouillonnante de l’Algérie juste après l’indépendance, je l’ai vécue pré-adolescent, puis adolescent. J’avais quitté Alger en 1972 pour aller en France faire une école de cinéma, l’Institut des Hautes Etudes Cinématographiques. Donc, cette période riche, enthousiasmante, est gravée dans mon esprit.

Lorsque l’on m’a proposé de faire un film sur l’Algérie de cette période, cela a été une aubaine pour raconter des faits historiques avec mon regard, certes au plus près des faits car il ne faut pas trahir l’Histoire, mais avec une touche personnelle. Je n’ai pas pu raconter un dixième de ce qui s’était passé à l’époque car on ne peut pas tout mettre dans un film d’une heure.

Bien évidemment, je raconte aussi beaucoup de faits que je n’ai pas vécus. Les séjours de Che Guevara et de nombreux leaders des mouvements de libération. Les événements de politique internationale, cette période qu’on appelle aujourd’hui l’âge d’or de la diplomatie algérienne incarnée à l’époque par le tout jeune ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika et le président Boumediène.

- Sur quels documents vous êtes-vous appuyé ?

Il m’a fallu plusieurs mois de recherches de sources écrites, avec l’aide de mon fils qui maîtrise plusieurs langues, avant d’écrire le scénario du film. Paradoxalement, il y a très peu de sources écrites en Algérie ou en France. Il y a plus de sources américaines et allemandes. Puis, le relais a été pris par un documentaliste archives images qui a travaillé en Algérie avec l’aide de l’ENTV et ailleurs. En tout, il y a une quinzaine de sources images.

J’ai également rencontré de nombreux témoins et acteurs de l’époque qui m’ont raconté ce qu’ils avaient vécu, vu et entendu à l’époque. Je ne pourrai pas les citer tous, mais je voudrai ici rendre hommage à Mohamed Harbi, connu aujourd’hui comme un grand historien, et qui a été un des plus proches collaborateurs d’Ahmed Ben Bella de 1962 à 1965. Toujours durant cette période, il a également dirigé cette revue importante Révolution Africaine. C’est grâce à lui par exemple que j’ai eu accès à toutes archives de «Révolution africaine» de ces années-là.

- Un souvenir vous a-t-il particulièrement marqué ?

Je n’oublierai jamais le Festival panafricain de 1969 et la découverte de l’Afrique dans toute sa diversité, que j’ai faite comme des millions d’Algériens. Je n’oublierai jamais le Centre afro-américain qui nous donnait à voir des images de l’Amérique différentes de celles qu’on voyait dans les films hollywoodiens. Je n’oublierai jamais les films et les débats que nous vivions, souvent avec passion, à la Cinémathèque d’Alger.

- Quels enseignements tirez-vous de la réalisation de ce film ?

Le principal enseignement que j’en tire est que l’Histoire de l’Algérie, riche et multiple, est très peu connue. Je regrette qu’il n’y ait pas davantage de films, de fictions ou de documentaires qui racontent plus les différents épisodes de cette Histoire pour forger une mémoire commune, surtout aux jeunes générations.

- A part Arte, votre film sera-t-il diffusé en Algérie ?

Ce film sera bientôt diffusé sur Arte, probablement ce printemps, même si la date n’est pas encore fixée. Et mon souhait le plus fort, c’est qu’il soit diffusé en Algérie. Je pense que ce serait le devoir de l’ENTV de le diffuser, car c’est un pan important de l’histoire algérienne.

- Quel sera le thème de votre prochain film ?

Je n’ai pas de film en production, mais j’en ai écrit deux ; il est prématuré d’en dire plus pour le moment. Mais mes thèmes et domaines d’intervention restent l’Afrique et le Moyen-Orient, et donc ce sera un film sur l’une de ces deux régions du monde.