L’Etoile d’Alger brillera à Alexandrie

Scène du film L’Etoile d’Alger

Le dernier long métrage du réalisateur algérien Rachid Benhadj a été sélectionné pour représenter l’Algérie au Festival du cinéma méditerranéen d’Alexandrie.

Ce film poignant, dont le scénario est le fruit d’un travail passionné et complice entre le cinéaste et l’écrivain Aziz Chouaki, s’insère parfaitement dans le thème de cette 32e édition, «Le cinéma et la résistance». L’Algérie a une place d’honneur dans ce festival qui s’annonce plein de découvertes artistiques. L’étoile d’Alger, production algérienne à 100%, (Nour Films et AARC) a retenu l’attention des responsables de cette compétition qui avait primé l’année dernière deux autres Algériens, Lotfi Bouchouchi et Mohamed Zaoui, le premier pour son film Le Puits, et le second pour son documentaire Dernières paroles.

Rachid Benhadj, en partance pour l’Egypte nous a confié être «très ému» de cette participation à l’un des festivals les plus prestigieux de la Méditerranée. Il faut dire que cette œuvre lui tenait à cœur depuis des années. Le roman de Aziz Chouaki, traduit en italien, a aiguisé l’œil averti de Rachid Benhadj, qui vit depuis une vingtaine d’années entre les deux rives de la Méditerranée et qui a toujours choisi la voie de la qualité et de la rigueur dans ses productions, refusant avec une grande dignité les raccourcis commerciaux ou racoleurs d’un public occidental pas toujours très informé sur l’histoire et la culture des pays maghrébins.

On peut dire que Benhadj, avec son style laborieux et très fouineur dans les profondeurs de l’âme de ses personnages, est toujours à la recherche de thèmes porteurs des valeurs mais aussi des souffrances du vécu algérien. Un choix courageux qui lui a permis de gagner un respect profond dans les milieux cinématographiques italiens, récoltant des prix prestigieux et l’admiration de grand acteurs, comme Monica Guerritori (parfums d’Alger), qui n’ont pas hésité à jouer dans ses films.

L’Etoile d’Alger, projeté à Alger en mars dernier, est le récit palpitant du parcours d’un jeune Algérien issu d’une famille nombreuse qui habite un quartier populaire mais qui rêve de devenir une star de la chanson, comme son idole Michael Jackson. Mais Moussa, durant les années noires du terrorisme et de l’intégrisme menaçant qui ont ensanglanté l’Algérie, voit ses rêves s’évanouir et le début d’une descente aux enfers…

L’adaptation de ce roman, traduit en anglais, en allemand et en italien La stella di Algeri, édition E/O) et qui a reçu le prestigieux prix littéraire Flaiano en 2004, à Rome, n’est pas seulement un travail artistique finement ciselé par le réalisateur perfectionniste, mais également un témoignage vivant d’un vécu tragique qui hantera longtemps la mémoire des Algériens. Les acteurs talentueux Cherif Azrou (dans le rôle de Moussa, le chanteur) et Sofia Kouninef (dans le rôle de Selma, la fiancée de Moussa), nous transportent dans les méandres de cette aventure qui dépasse la vie du personnage principal, pour s’étendre sur l’ombre des souvenirs de millions d’Algériens.

Le public du Festival d’Alexandrie appréciera l’intensité des scènes captivantes à couper le souffle. L’Etoile d’Alger a également été sélectionné en compétition officielle pour le Festival de Montpellier en octobre, et par le Festival international de St Louis aux Etats-Unis (au mois de novembre) et au Festival international d’Aukland en Nouvelle Zélande.