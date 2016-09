Réagissez

A la veille de son départ vers le Maroc, l’Association musicale « Dar-El-Gharnatia » de Koléa (Tipasa) se produira le vendredi prochain (27 novembre, ndlr) à partir de 18h00 à la salle Ibn Zeydoun (Alger).

Ce nouveau évènement de musique andalouse constituera une opportunité pour le maestro et directeur artistique Saoudi Mohamed Chérif ; architecte de formation faut-il le rappeler ; de présenter le 10ème CD produit par cette Association musicale, intitulé « Nouba Ram’l Maya ». Inkilab ; istikhbar ; amssadar ; btaïhi ; derdj, insiraf, elkhlass et kadria ; telles sont les plages musicales d’une durée de 60 minutes que nous proposent les élèves de l’école musicale de Dar-El-Gharnatia à l’aide de leurs multiples instruments de musique , en l’occurrence, kanoun, alto, luth, violoncelle, contrebasse, tar, r’bab , derbouka , mondoline ; kouitra. En écoutant ce dernier CD de la troupe présidée par Hadj Kherrous Boualem , les mélomanes plongeront dans la douceur au milieu de cet univers dans lequel les voix veloutées dégagées par les artistes filles et garçons se côtoient en harmonie avec « celles » produites par les instruments musicaux. Une atmosphère aux couleurs de l’arc-en-ciel s’installe quand le CD de la « décima » se met en marche.

L’équipe de Dar-El-Gharnatia ne ratera pas l’occasion du vendredi après-midi pour rendre hommage à l’un des monuments de la musique andalouse, le défunt Si Ahmed Serri qui a séjourné de son vivant plusieurs fois à Koléa, chez l’un de ses anciens élèves, Si Brahim Beledjreb, Président de l’Association Fen-El-Açyl. Le Président de Dar-El-Gharnatia, Hadj Kherrous fera découvrir aux nombreux mélomanes le coffret de son Association composé de 08 CD, produit grâce à l’aide du Ministère de la Culture. Nour-Eddine Labri volera au secours des artistes et des responsables de l’Association pour les soutenir dans leurs efforts, afin que l’évènement purement musical se déroulera dans les meilleures conditions, pour que l’ambiance soit conviviale. Invitée pour une participation aux « Andaloussiates » chez nos voisins marocains, la délégation algérienne de Dar-El-Gharnatia rejoindra ses homologues et partenaires de Dar-El-Ala (Maroc) et de Chabab Monastir (Tunisie). Elles seront donc au rendez-vous à partir du 02 décembre à Rabat, El-Jadida et Casablanca.

Les 03 associations s’attèlent à travailler collectivement pour perpétuer ce patrimoine musical andalou caractérisé par les rythmes musicaux des 03 écoles (gharnati ; sanâa ; malouf). Saisissant l’opportunité de la présence des 03 troupes musicales maghrébines du 1er au 05 décembre dans son pays ; le Maroc ; le docteur, musicologue et chercheur, Mohamed Chérif El Ouazani qui a terminé l’écriture du texte ainsi que la composition musicale d’une opérette qui relate le parcours de la musique andalouse depuis Grenade (Espagne) jusqu’à nos jours, veillera sans aucun doute auprès des 03 chefs d’orchestres sur la répétition de cette œuvre inédite, afin de faire découvrir le fruit du sérieux musicologue marocain pour la 1ère fois aux mélomanes des villes marocaines qui abrieront les soirées des andaloussiates 2015.