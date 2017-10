L’artiste-peintre Zaza Hichami expose

Réagissez

La galerie des arts, relevant de l’Office communal des arts et de la culture de la commune d’Oran, abrite une exposition des œuvres de l’artiste montante Zaza Hichami.

Cette artiste, qui a intitulé sa présentation «Nessmat El Kharif» (Souffle d’automne), a mis 34 de ses toiles sous les feux de la rampe depuis mardi dernier, et ce, jusqu’au 8 octobre. Mme Zaza Hichami, une artiste oranaise autodidacte s’est plongée dans le dessin afin d’exprimer ses visions du monde, de l’humanité et de la nature avec une manière propre à elle.

Elle tente de faire sortir à la lumière des sentiments cachés au fond d’elle à travers ses 34 toiles qui seront exposées à El Bahia après Mostaganem, où elle a eu les félicitations de beaucoup de ses pairs. Chose rare dans le domaine de l’art, cette artiste-peintre, selon ses dires, a tenu à rencontrer le public avec une toile inachevée pour symboliser toutes les peines que subit le monde, alors que le reste de ses œuvres traite de la nature, des déplacements et exodes de populations à travers le monde afin de trouver un refuge qui se termine souvent par la mort sur les côtes sud du vieux continent. Ces peintures se veulent être un message de paix et de solidarité pour cette frange de la population mondiale. Notons que Zaza Hichami se présente comme une artiste qui a longtemps hésité à sortir de l’ombre après s’être découvert le don de la peinture et participé à des manifestations culturelles dédiées exclusivement à la peinture.