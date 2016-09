L’Algérie représentée par Maintenant ils peuvent venir

Réagissez

Le film Maintenant ils peuvent venir évoque les tourments des...

Le compte à rebours a commencé pour la deuxième édition du Festival de Annaba du film méditerranéen, prévu du 6 au 12 octobre. L’équipe de Saïd Ould Khelifa finalise la programmation artistique et la préparation logistique de la manifestation.

Cette année, la salle de la Cinémathèque de Annaba, en travaux depuis des années, sera ouverte au public. Elle accueillera la projection des documentaires et des courts métrages. Les longs métrages en compétition seront projetés au théâtre régional Azzeddine Medjoubi et à la maison de la culture Mohamed Boudiaf. L’Algérie sera représentée par la fiction de Salem Brahimi, Maintenant ils peuvent venir. Inspirée du roman d'Arezki Mellal, cette fiction, qui raconte les tourments des années 1990, sera projetée en avant-première algérienne.

Les couleurs tunisiennes seront défendues par Akher wahed fina (The Last of us) de Ala Eddine Slim, projeté en avant-première mondiale à la 73e Mostra de Venise, début septembre. Ce long métrage a décroché le prix Premio Luigi de Laurentis de la première œuvre. «J’encourage les jeunes cinéastes algériens à voir ce film pour constater que le cinéma n’est pas une question d’argent. La preuve, Akher wahed fina a été fait avec zéro moyen. Les membres de l’équipe ont contribué avec leur propre argent. Le résultat est que le film a été sélectionné à Venise, ce qui n’est pas une mince affaire», souligne Saïd Ould Khelifa, commissaire du Festival de Annaba.

Le Maroc sera en compétition avec le film The morphine melody de Hicham Amal, à travers lequel l’amnésie est explorée sous un angle inattendu. «Nous voulons savoir, à travers notre sélection, où en est l’écriture cinématographique au Maghreb. Les Tunisiens et les Marocains sont passés à un stade intéressant en la matière. Cette écriture est en train de bouger.

Cela ne veut pas dire nouvelle écriture, nouvelle source d’ennui !» estime Saïd Ould Khelifa. La Syrie sera représentée par le dernier long métrage de Bassil Al Khatib Sourouyoun (Syriens), qui plonge dans le drame actuel du pays du Cham. L’équipe du festival travaille pour pouvoir programmer le film égyptien Ichtibak (Clash) de Mohamed Diab. Les événements de ce long métrage à la tonalité particulière se déroulent lors des manifestations du 30 juin 2013 au Caire, considérées comme «une seconde révolution».

L’Olivier de l’Espagnol Iciar Bollain est en compétition officielle à Annaba. Le film, qui cumule les bons points en Europe, revient sur la thématique de la terre, assez récurrente en Espagne. Malte marque sa présence pour la première fois au Festival de Annaba avec un film poignant, Simshar de Rebecca Cremona. En collaboration avec le Festival du film amateur de Klébia (Tunisie), des ateliers de formation en réalisation, en images et en son seront animés durant la manifestation. Un festival qui invite cette année le cinéma iranien avec un bel hommage qui sera rendu à Abbas Kiarostami, décédé en juillet 2016.