Khadda : Une vision de l’Algérie

Le regretté Mohamed Khadda

Le Musée des beaux-arts d’Alger consacre aujourd’hui une exposition à l’une des plus grandes figures de l’art algérien à l’indépendance, le peintre Mohamed Khadda (1930-1991). L’exposition se divise en deux parties : l’une, documentaire, donnant les principaux repères biographiques au niveau de l’entrée principale du musée, l’autre concerne ses œuvres, qui occupent la salle consacrée à l’art algérien.

Cette bipartition permet d’entrer dans la singularité d’un parcours marqué à la fois par les violences coloniales, l’influence de l’Ecole de Paris et les ouvertures de l’Algérie indépendante.

Un itinéraire marqué par l’histoire

La partie documentaire de l’exposition rappelle à travers l’exemple de la famille de Khadda le sort économique et intellectuel de l’immense majorité des Algériens sous le régime colonial : expropriation qui réduit la famille à la misère, école qui se limite dans le meilleur des cas au certificat d’études et cantonne la plupart à des tâches d’apprentissage (grâce à son instituteur Khadda obtient une place à l’imprimerie de Aïn Sefra), acculturation à la sauvette.

M. Khadda a cette très jolie phrase qui montre comment la mise en contact avec des œuvres, fussent-elles de second ordre, l’amène à une carrière de peintre : «A Mostaganem, il n’y avait pas de musée, mais comme dans toutes les petites villes, passaient quelques rares expositions de peinture exotique avec des mosquées, des chameaux et des personnages en djellaba qui avaient toujours beaucoup de succès.»

Quand il fait le choix de la peinture, il s’agit d’un médium qui n’appartient pas à la tradition artistique algérienne. Le compagnonnage avec son ami Benanteur est une aide : c’est avec lui qu’il découvre à la fois les beaux-arts à Mostaganem, le milieu de l’Ecole de Paris, sur fond d’engagement politique, alors que se commettent, selon son expression, «cent Oradour»(1). C’est cet engagement profond, viscéral, pour la cause de l’Algérie indépendante que montre son retour à Alger. Son appartement est le lieu de toutes les discussions passionnées sur l’avenir politique du pays.

Par ailleurs, comme le rappelle le catalogue de l’exposition organisée par la précédente directrice du musée des beaux-arts, Mme Malika Bouabdallah, Jean de Maisonseul, qui succède à Jean Alazard comme directeur du Musée des beaux-arts d’Alger (de 1962 à 1970) au titre de la coopération avec la France, acquiert ses œuvres : «Totem et Bivouac», «Alphabet libre», «Dahra» qui entrent dans les inventaires en 1967 ; en 1971 «J’ai pour totem la paix» ; «Les Casbahs ne s’assiègent pas» est une œuvre acquise en 1982, à l’occasion de l’exposition «Hommage à Racim et 10 ans de peinture algérienne». Dès la mort de l’artiste, le ministère décide de procéder au classement de son œuvre.

Le signe chez Khadda

L’exposition des œuvres de Khadda s’appuie sur une distribution par technique : peinture, aquarelles, plombs gravés. Quelle que soit la déclinaison, l’œuvre est hantée par la question du signe : non pas à la façon d’Aouchem, de Denis Martinez par exemple, sous l’angle d’une déclaration-manifeste, mais comme travail sur la matière picturale pour la rendre signifiante.

L’œuvre de Khadda est à la fois la trace d’une expérience du monde et un signe qui le rend visible et signifiant. Cette expérience signifiante, on la trouve aussi bien dans sa relation aux paysages algériens (Dahra, Sahara), à leur végétation que dans sa relation à l’histoire («J’ai pour totem la paix», «Hommage à Maurice Audin»…).

Le signe surgit du déchiffrement du monde fait par la main du peintre. Si certaines œuvres, notamment le palimpseste que constitue «Les Casbahs ne s’assiègent pas», peut faire penser à une dichotomie entre le sujet et sa représentation, le signe a en général chez Khadda une nécessité profonde et non une valeur d’affichage.

Cette profondeur de la vision est d’ailleurs ce qui fait la force de son œuvre. On n’a pas manqué de souligner sa proximité avec certains peintres de la seconde école de Paris : même s’il y a un esprit du temps commun, c’est à partir de sa propre vision du monde forgée par l’histoire et ses engagements que l’œuvre de Khadda se développe.

Le paradoxe que constitue la tension entre une expression picturale universelle, celle de l’abstraction lyrique et la situation particulière que crée la guerre d’Algérie, personne ne l’a mieux incarnée et formulée que Khadda : «Et dans l’Occident que nous rejetions, nous allions découvrir nos propres racines.» Tension fructueuse dans l’œuvre de Khadda, constitutive de sa vision, l’Algérie comme source et comme signe.