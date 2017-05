Réagissez

Une journée d’étude sur l’œuvre de l’écrivain Mouloud Mammeri sera organisée samedi 20 mai à Taourirt Mokrane (Larbaâ Nath Irathen).

Un événement organisé par l’Entreprise d’organisation des manifestations culturelles, économiques et scientifiques (EMEV), en collaboration avec le comité de village. Intervenant à l’occasion du centenaire de l’auteur de La colline oubliée, cette rencontre littéraire ayant pour thème «Mammeri : ce passeur culturel hors normes», verra la participation de nombreux invités parmi lesquels des écrivains.

Outre une exposition de livres et de documents relatifs à la vie et l’œuvre de Mammeri, des conférences-débats seront animées à la salle du village Taourit Mokrane, apprend-on des organisateurs. «Lui rendre hommage est presque un devoir culturel qu’on se passe d’un forum à l’autre. Aujourd’hui, nous, nous venons reparler de lui pour que cette éternité serve le peuple pour lequel il mourut un certain février de l’année 1989», a indiqué Amirouche Malek, responsable de l’EMEV.

Ainsi, après l’organisation d’une journée d’étude intitulée «Mouloud Mammeri l’Amusnaw», le 31 mai 2015, cette jeune association qui avait initié le Café littéraire et philosophique de Tizi Ouzou récidive cette fois-ci en organisant une journée scientifique sous le thème générique «Mouloud Mammeri : ce passeur culturel hors normes». L’objectif assigné à cette manifestation est de «participer à vulgariser un tant soit peu l’œuvre de ce monument qui fait partie des fondateurs de la littérature algérienne, aux côtés des Dib et Feraoun, pour ne citer que ces deux écrivains».

La colline oubliée allait être, dans le domaine du cinéma amazigh. Pour les organisateurs de cette journée d’étude, c’est à juste titre qu’on attribua à Mouloud Mammeri cette appellation, puisque son œuvre fut pluridisciplinaire à plus d’un titre, chose qui se révélera à travers tous ses écrits. «Le point fort qui l’a fait connaître est de très loin l’anthropologie, l’étude de la société et du comportement des individus au sein du groupe auquel ils appartiennent. Effectivement, les recherches de Dda Lmulud, dans le domaine anthropologique, sont le fruit de longues et courageuses années d’investigations sur le terrain.

On parle bien ici de courage, car, à cette époque, durant les années 70-80, tout ce qui touchait à l’identité amazighe se faisait en catimini dans la clandestinité, au risque de se retrouver dans le collimateur du pouvoir en place. D’autant que ses travaux allaient à contre-courant de l’idéologie étatique, puisqu’ils confirmaient une identité berbère ancrée dans toute l’Algérie profonde». Et d’ajouter : «Mammeri est également connu pour ses recherches dans le domaine linguistique, notamment grâce à son œuvre, Tajarrumt n tmazight, un ouvrage qui décortique la spécificité de la grammaire amazighe, et qui apporte beaucoup à Tamazight en termes de notation usuelle et même à son enseignement.

Ses écrits romanesques, où son roman La colline oubliée allait être, dans le domaine du cinéma amazigh, le précurseur de qualité en la matière, ont marqué son temps et suscitent, aujourd’hui encore, des réflexions concrétisées en travaux de recherches de nombreux universitaires et hommes de science, notamment dans le domaine littéraire.» A cet effet, cette rencontre, qui se veut centenaire, sera donc le reflet d’une réflexion sur l’œuvre monumentale de cet Amusnaw, de cet éveilleur des consciences de la société berbère d’antan, concluent les organisateurs.