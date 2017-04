Je veux mettre en relief toute la symbolique du patrimoine des premiers hommes

Réagissez

Il expose depuis le 8 avril à la galerie Bouffée d’Art d’Alger. Son exposition d’art plastique «Expressions croisées» durera jusqu’au 6 mai prochain.

- Votre exposition reflète réellement des expressions croisées d’une culture africaine. Que voulez-vous exprimer ?

Mon exposition est liée à ma préoccupation sur la culture africaine dans toute sa diversité et toute sa splendeur ; cette opportunité va me permettre de présenter une série d’œuvres inspirées de ce vieux et nouveau continent dont la dimension historique, culturelle, artistique, sociale, anthropologique et ethnographique est des plus longues et des plus riches.

Par le biais de cette exposition, je veux aussi exprimer ma passion et mon intérêt pour ce merveilleux et magique continent et en même temps éclairer la société sur la difficulté de sa construction pour s’élever et s’équilibrer. Par l’acte de peindre, je veux aussi témoigner ma solidarité et mon attachement à cette terre rude colorée et belle, à ses habitants, à leur humble vie, à leur magie, mettre en relief toute la symbolique du patrimoine des premiers hommes jusqu’à nos jours afin que l’on puisse saisir et comprendre le sens de l’art, de l’humanité et de l’humanisme.

- Il s’agit d’une démarche assez particulière ; quelles sont vos inspirations ?

Les concepts-clefs de ma démarche s’inspirent de fondements culturels variés, d’images antérieures à mon vécu, d’images racontées, d’images rencontrées et entrevues, d’images qui viennent par des pulsions où se mêlent des sons, des odeurs et des sensations tactiles ; mon intérêt pour la ligne, la forme n’a guère d’appréhension ; la forme d’une djellaba, d’éléments architecturaux, iconographiques, les symboles, la nature, une vision céleste sont autant de sédiments qui viennent s’accumuler, se juxtaposer, se superposer, s’élimer, s’effilocher, et, finalement, se tatouer et cicatriser sur mes supports.

Des supports qui tolèrent des gestes, des incisions, des empreintes, des touches qui forment un tissage et métissage d’images où des éléments génétiques de ma propre culture reviennent obsessionnellement dans chaque fragment d’image, des images qui arrivent à saturation, libérant chaleurs, odeurs, sons et les goûts de ma terre, de la terre.

- Vos exposez à Alger depuis une semaine ; comment percevez-vous le public d’aujourd’hui ?

Contrairement aux années précédentes, le public s’intéresse de plus en plus à la peinture et aux expositions. Mon exposition a drainé beaucoup de monde depuis le début. Il y a même des jeunes qui s’y intéressent davantage, et cela fait plaisir.