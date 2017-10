Réagissez

Le jeune auteur Mohamed Abdellah et son éditeur Noureddine Necib...

Mohamed Abdellah est l’un des plus jeunes auteurs du SILA 2017. Frisant la vingtaine, cet étudiant tlemcénien en mathématiques vient tout juste de publier aux éditions algériennes Necib son premier roman intitulé Entre l’Algérie et la France, il n’y a qu’une seule page l Rencontre avec ce jeune prodige de l’écriture.

- Comment un étudiant en mathématiques a pu se consacrer à l’écriture d’un ouvrage riche de plus de 655 pages ayant pour thématique principale l’évolution des relations algéro-françaises ?

Si je devais faire la somme du temps consacré à l’écriture de mon livre Entre l’Algérie et la France, il n’y a qu’une seule page, je dirais que cela m’a pris entre cinq et six ans. Je m’intéresse à l’Histoire plus assidûment depuis l’âge de 14 ans. Ayant grandi comme seul enfant dans une famille d’adultes, j’ai dû baigner dans un climat de débats qui pouvaient concerner des sujets divers, tels que la religion, l’éducation, la politique, la femme dans la société. Au début, quand j’ai commencé à écrire, ce n’était pas avec l’idée de faire un roman structuré.

La publication en était très loin. Mais si je devais dater le déclencheur, c’était à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie. C’est à ce moment-là qu’a germé dans mon esprit l’idée d’un roman qui traverserait environ un demi-siècle d’histoire algérienne et de relations franco-algériennes. J’ai commencé à écrire, mais je dois avouer que je m’y suis consacré entièrement, après l’obtention de mon bac, en 2014. Mes études supérieures sont plus flexibles que dans un lycée. J’ai pu aussi avoir davantage de temps pour écrire.

- Vous avez, tout de même, effectué un travail de recherche approfondie pour aboutir à la finalisation de votre ouvrage ?

Effectivement, j’ai beaucoup lu. Il y a eu tous les ouvrages de grands écrivains algériens, tels que Mohamed Harbi ou Benjamin Stora. Je ne prétends pas écrire un essai historique ou encore rivaliser avec nos écrivains. Ce n’est pas mon rôle. Je ne suis ni un historien ni un anthropologue, surtout vu mon âge. En fait, mon idée, c’est de raconter l’histoire sous un angle romanesque et plus léger.

- Votre livre traverse un demi-siècle d’histoire sur l’évolution des relations franco-algériennes avec comme fil conducteur le personnage de Meriem…

Mon livre est truffé de personnages algériens qui vont être la première génération à entrer dans l’école de l’Algérie indépendante. Seulement, ils vont rencontrer des Français d’Algérie qui sont venus enseigner en Algérie. Ce sont des coopérants qui, au contraire des pieds-noirs, vont avoir une démarche très ouverte et très positive vis-à-vis de ces jeunes Algériens.

Cela va les marquer et donner une image de la France comme un pays un peu idéalisé. Mais une fois qu’ils vont, pour des raisons diverses, être amenés à émigrer en France, ils vont se rendre compte que tous les Français ne sont pas exactement comme cela. Que c’étaient des Français exceptionnels qui s’intéressaient autant à l’Algérie.

- Dans votre narration, l’imagination se nourrit de la réalité…

Il y a les personnages que j’ai créés à partir de traits de caractère. Aucun personnage n’est le reflet parfait d’une personne existant réellement. Il y a, à chaque fois, l’imagination qui se nourrit de la réalité dans laquelle on est. Il y a, en fait, toute une génération, mais il y a Meriem, qui est le personnage principal de mon roman. Je dirai que c’est un hommage à la femme algérienne. C’est la thématique principale de mon roman.

C’est la place de la femme dans nos sociétés, particulièrement de la femme algérienne. Aujourd’hui, en France, on entend souvent parler du rôle que doit avoir la femme. Il y a eu une polémique récemment sur la possibilité de laisser les femmes sortir librement dans certains arrondissements parisiens. Mais ce sont des problématiques que les femmes algériennes ont à affronter depuis des décennies.

- Est-il facile de surfer entre les mathématiques et l’histoire ?

Justement, c’est très facile parce que cela permet de reposer les différentes parties du cerveau quand on en a assez de démontrer des théorèmes.

- Quels sont vos auteurs de référence ?

Mes auteurs de référence sont évidemment le saint patron de notre littérature thermicienne, Mohamed. Il y a aussi la romancière Assia Djebbar. Je dois dire que Mouloud Feraoun m’a énormément influencé. C’est avec ces trois écrivains qu’est arrivée ma maturité littéraire, car, auparavant, je lisais les auteurs de ma génération, tels que Harry Potter. Mais c’est avec ces auteurs de référence que j’ai commencé à me poser des questions plus justes, à chercher à passer un bon moment, mais aussi à pousser ma réflexion un peu plus loin.

- Après la publication de ce premier livre, avez-vous un autre projet d’écriture ?

Pour l’heure, je pense terminer mes études en mathématiques. Une fois ces études terminées, j’ai quelques idées en tête. Et là je suis au même stade qu’en 2012, quand l’idée a germé pour le présent livre.