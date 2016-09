Réagissez

- Le Puits est votre premier long métrage de fiction. Et le film est sélectionné pour la course aux Oscar ! Un commentaire ?

Depuis un an, le film a fait une petite carrière. Sa présence dans les festivals internationaux, de Montréal à Alexandrie, a permis une certaine ouverture. A des degrés différents, les gens ont aimé le film, même si certains jurys n’ont pas voté pour. L’essentiel est qu’il y ait quelque chose derrière ce film. Aujourd’hui, donc, on arrive aux Oscars. Il faut y croire. Je pense que Le Puits peut amener l’Algérie aux Oscars.

- Le Puits aborde la thématique de la Guerre de Libération nationale d’une autre manière.

Cela plaide en faveur du film. Au delà de la qualité, du style de réalisation, du jeu des comédiens, des costumes, des décors sahariens ou des choix faits pendant le tournage, cette façon de voir une Révolution par un Algérien a de l’intérêt. L’interêt n’aurait pas été de la même importance si le film avait été réalisé par un Français. Avant les Oscars, il y a un gros travail de promotion à faire.

- En ce sens, vous souhaitez un soutien massif des Algériens…

Absolument ! Il faut que les Algériens aillent voir le film, c’est un geste citoyen. Je souhaite distribuer le film le plus vite possible au niveau national. S’il y a un engouement des Algériens pour ce film, ce sera entendu à New York. Donc, un, c’est un beau film ; deux, c’est un film universel ; trois, les Algériens soutiennent le film.

Faute de distributeur, j’ai besoin du soutien de l’Etat, des médias et de l’ensemble des Algériens. Nous allons nous reposer sur les Algériens et leur solidarité légendaire et aussi sur les qualités artistiques et techniques du film. Le cinéma que je fais est celui de l’émotion. Je ne fais pas de film didactique.

- Pensez-vous que la tragédie grecque, présente d’une manière ou d’une autre, ait densifié le fim, lui a donné un certain langage universel ?

Tout à fait. Il y a beaucoup de références dans Le Puits. j’étais quelque peu influencé par Zorba le Grec, Il était une fois la Révolution... Mais il y a une nouvelle façon de filmer dans Le Puits qui, à mon humble avis, fera référence aussi.