Le caricaturiste Menouar Merabtène, alias Slim

Le célèbre bédéiste et dessinateur de presse Slim, de son vrai nom Menouar Merabtène, celui qui a immortalisé les personnages Bouzid et Zina, pousse un coup de gueule à propos du Festival international de bande dessinée (Fibda).

Le Fibda est un événement annuel pour la BD. Le grand absent est Slim...

Je n’y vais plus depuis 2013 et on ne m’y verra pas de sitôt tant que les choses ne changeront pas. Dommage pour la BD algérienne.

Pourquoi vous ne participez pas au Fibda-2016 ?

Ce serait trop long à expliquer, et de plus je n’aime pas trop m’étaler dans la presse. Disons pour aller vite que dans ce «festival», il existe un conflit d’intérêts grave que je ne supporte pas. Mais à quoi bon s’expliquer quand on sait d’avance que tout le monde s’en fout et que ça correspond à l’air du temps. Tout le reste, c’est du «Pipeau» (en hommage à la BD italienne programmée cette année).

Où le bât blesse ?

Je ne peux pas en dire plus. Une semaine de vivats, de zorna et t’bal, de petits fours, de salamalecs, de «je t’invite» et «tu m’invites après», et dans tout ça quid de la BD nationale ? Rien, walou, nixt, circulez, y a rien à voir.

Quelle sera votre démarche ?

Je n’ai rien à proposer, je suis un artiste, pas un entrepreneur. Je regarde les choses à travers mon prisme et je ris intérieurement. Je ne cautionne pas avec ma présence la gabegie. Encore une fois, dommage pour la BD nationale. J’ai une pensée pour mon pote Rachid Aït-Kaci, disparu récemment et qui était un inconnu il y a seulement quelques mois par les tenants de ce «festival».

Alors, ça planche ? Un nouvel album ?

Deux. Je sors pour cette rentrée deux recueils : Bouzid président et Chez Slim - Best Of qui seront disponibles très prochainement dans les rares librairies et au Salon du livre 2016 (stand Casbah Editions).