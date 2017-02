Réagissez

- Quelle est le meilleur hommage qu’on puisse rendre à un écrivain ?

Le meilleur hommage, c’est de le lire et le relire, surtout. Pour ce qui est de Rachid Mimouni, on sent qu’il y a un regain d’intérêt pour ses œuvres. La somme des travaux qui sont consacrés à son œuvre, que ce soit des mémoires, des thèses de master, licence, doctorat, etc. est importante.

- Qu’en est-il des manuels scolaires ?

Au niveau de l’école, je n’ai pas encore croisé un manuel qui lui consacre, ne serait-ce qu’un extrait de ses romans. Il se pourrait que je me trompe, mais du moins, officiellement, le fait que cette édition soit reconduite en 2017, je trouve qu’il y a quand même une avancée. A noter que le statut de Mimouni n’est pas différent de celui des écrivains algériens en général. Le livre patauge dans des difficultés à s’imposer comme produit culturel qui circule aussi facilement et régulièrement.

Le livre est une vraie problématique, surtout le roman, parce que la lecture comme activité, quel que soit l’écrivain ou la langue d’écriture, est malheureusement menacée par l’arrivée d’autres moyens de consommation culturelle, tels que les réseaux sociaux, de l’information brève et intensive, etc.

- Y a-t-il de l’espoir ?

Il y a encore la possibilité de relancer une véritable politique du livre et une vulgarisation de nos écrivains et leurs œuvres.