«Je n’ai pas déclenché de polémique mais certains m’ont reproché d’avoir parlé»

Lounis Aït Menguellet revient dans cet entretien sur la polémique qui a suivi ses déclarations faites récemment à Tizi Ouzou. Visiblement épuisé par le rythme des soirées artistiques organisées dans le cadre de ses 50 ans de carrière, marquée par une vingtaine d’albums, il a souhaité que la polémique déclenchée à la suite de ses propos tenus en marge d’une soirée artistique dans la wilaya de Tizi Ouzou cesse. L’artiste a estimé qu’il a juste répondu à une question de la presse sur le fait qu’il ne soit pas invité depuis quelques années pour animer des spectacles à Béjaïa.

Vos propos sur le fait que vous n’avez pas été invité depuis un moment pour les galas à Béjaïa, ont suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux et dans les médias aussi ?

La polémique a pris une ampleur alors qu’elle ne devait pas avoir lieu. Parce que, tout simplement j’avais juste répondu à une question de la presse. Un journaliste m’a posé une question sur le fait que je ne suis pas programmé ces dernières années, à Béjaïa, j’ai répondu et j’ai dit, que c’est vrai, depuis quelques années, on ne m’invite plus pour chanter à Béjaïa. Mais je n’ai pas fait de commentaires sur cette chose, en tenant à inviter les journalistes à poser cette question aux responsables du secteur de la culture. Ce n’est pas à moi de répondre, alors que c’est vrai on ne m’invite plus mais je ne savais pas pourquoi.

Mais vous êtes annoncé pour animer une soirée au profit d’une association de diabétiques à la maison de la culture de Béjaïa ?

Oui. Mais c’est un projet en parallèle qui n’a rien a voir avec l’agenda de la maison de la culture. Mais je vous confie que c’est après cette «pseudo polémique», qu’il y a eu un contact entre l’Association des diabétiques et la maison de la culture. Mais pourquoi on me parle à propos du directeur de la culture, comme quoi il est nouveau. Moi je ne suis pas censé le savoir, J’ignorais totalement qui était à la tête de cette structure.

Et il y a eu aussi une intervention d’un député qui est monté sur ses grands cheveux en disant que je parlais d’un responsable que je ne connaissais pas. Effectivement, j’ignorais totalement l’identité de ce responsable, mais moi je parle d’une personne morale, pas d’un individu.

Depuis, est ce que vous avez reçu une invitation officielle émanant des responsables du secteur de la culture de Béjaïa ?

Si. La direction de la culture est en contact avec mon fils et donc le gala va avoir lieu. Je soulève cette question parce que je voudrais mettre les choses au clair. Je n’ai pas déclenché de polémique, j’avais simplement répondu à une question et je ne pouvais pas mentir au public en disant que je vais chanter à Béjaïa, alors que je n’ai reçu aucune invitation depuis trois ans. C’est vrai que j’ai ajouté un petit pic en disant qu’apparemment je ne suis pas en odeur de sainteté dans cette ville, sans pour autant viser personne.

Et là il y a eu une levée de boucliers, comme quoi un artiste de mon envergure ne devait pas tenir de tels propos. A écouter ces gens-là, un artiste de mon envergure doit fermer donc sa gueule? C’est ce que je cherche à comprendre.

Justement, beaucoup disent que Lounis Aït Menguellet esquive et évite de s’exprimer sur des questions «d’actualité», que répondez vous ?

Non. Là, c’est tout à fait le contraire. Au contraire, ces gens-là m’ont reproché d’avoir parlé. Je ne sais pas ce qu’ils veulent au juste. Et à force de ce genre de constatation que je sélectionne les question, parce que, ces gens-là, soit ils me comprennent de travers, soit ils dirigent la réponse selon leur bon vouloir, ce que je n’aime pas. Donc je préfère dire je ne sais pas.