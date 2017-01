Réagissez

- Après votre concert donné l’année dernière au Palais de la culture, vous récidivez à l’Opéra d’Alger. Quelles sont vos impressions ?

Je ne peux qu’être content de cette première prestation dans le somptueux Opéra Boualem Bessaih de Ouled Fayet, à Alger. Quand j’ai entendu des femmes faire des youyous, mon émotion était vraiment indescriptible. Je tiens à rappeler que quand j’ai été approché par le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, nous avions parlé uniquement de ma tournée du 17 au 25 janvier dans le Grand Sud algérien. Il n’était pas question de la programmation d’un concert à Alger. Nous avons discuté autour d’un thé.

Celui-ci m’a demandé si cela m’intéressait de faire une tournée. Je lui ai tout de suite dit : «Si vous m’aidez à rendre cette tournée possible, je suis prêt à venir.» Ceci étant, j’étais convaincu que la meilleure idée de transporter ce message vers l’étranger, c’était de faire un spectacle, ici, à Alger.

Le hasard a voulu que la date soit fixée, au 12 janvier 2017, coïncidant avec la célébration de Yennayer qui est, rappelons-le, le premier jour de l’an du calendrier agraire. Ce concert est ainsi bien tombé, de surcroît, dans un cadre familial. Je pense qu’on peut écrire tout ce qu’on veut sur mon concert sur les réseaux sociaux. On peut écrire sur des journaux. On peut commenter l’actualité. Mais pour moi, le vrai juge, c’est bien le peuple. Vous avez remarqué tout à l’heure que j’ai présenté des chansons qui étaient inconnues du répertoire.

On a improvisé. Après neuf secondes, toute la salle chantait en chœur avec moi. Ils ont chanté avec moi parce qu’ils avaient compris le message. Quand la décennie rouge a commencé en Algérie, ils ont commencé, entre autres, par brûler les écoles et tuer les intellectuels. C’est pour cela que j’ai rendu hommage, lors de mon concert à l’Opéra Boualem Bessaih, aux intellectuels assassinés. Il ne faut pas oublier que je suis un enfant du journal, de la radio, de la télévision, du livre. Plein d’amis ont été tués.

- Pour ce concert événement à l’Opéra Boualem Bessaih, vous étiez accompagné de grosses pointures internationales de la musique, alors que pour votre tournée dans le Grand Sud, vous avez opté pour les musiciens de Athmane Bali ?

Effectivement, pour ce concert du 12 janvier, j’ai amené avec moi des musiciens de différentes nationalités, dont Djiby Diabaté au balafon, Pape Samory Seck au djembe, les Allemands Till Mertens au clavier et saxophone et Rolf Denecke à la basse ou encore Rhani Kridja, célèbre percussionniste de Sting, de Keziah Jones... J’ai sollicité aussi un musicien argentin jouant du charango. Ces artistes renommés vont partir demain en tournée internationale.

Ils vont se produire aux côtés de grandes pointures de la chanson, à l’image de Sting, Diego Jascalevitch, Peter Gabriel ou encore Beyoncé. Ils vont montrer la vidéo du concert à leur entourage. Ils vont donner une belle image de l’Algérie. Si certains pensent qu’en Algérie, il y a des bombes, ces artistes pourront témoigner d’une Algérie où on peut se balader en toute sécurité comme à Paris. Ici en Algérie, il n’y a pas de plan vigipirate.

Les gens font la fête. Ce n’est pas le fait de venir et faire un spectacle dans mon pays natal et que tout le monde vous applaudisse, tout cela est passager. Car quand on lit la presse le lendemain, l’actuel est très court. La vie d’un article est réduite dans le temps, mais moi je vise autre chose. Là-bas, il va y avoir une conférence de presse que je vais donner à la presse allemande. Ils vont mettre cela sur les réseaux sociaux.

Cela va avoir un feed back, ensuite ils vont avoir une vision assez large de la presse algérienne. Ils vont voir les vidéos que nous allons monter pour le compte de la ZDF et de Arte. Quand ils vont voir mon concert en Algérie et ce qui s’est passé la nuit de la Saint Sylvestre, ils vont se rendre compte que les gens qui ont fait cela ne sont pas représentatifs de l’Algérie. Je dirai qu’à tous ceux qui veulent avoir une idée positive de l’Algérie, qu’il regarde mon concert du 12 janvier à Alger.

- Justement, votre venue en Algérie pour ce concert a-t-il une autre approche ?

Ma présence en Algérie n’est pas pour gagner quelque chose. L’Algérie ne m’a jamais rien donné. Et je ne lui ai jamais rien demandé. Hamid Baroudi fait de la musique depuis 32 ans. Il habite toujours dans une kheïma. Il est important de souligner que j’ai une très belle villa en Allemagne, mais ma plus grande richesse reste ma kheïma à Djanet, dressée sous une palmeraie. Je me considère comme l’homme le plus heureux au monde, car j’ai 45 millions de frères en Algérie. Je n’ai besoin ni d’une carte de crédit ni d’une carte d’identité pour aller me balader.

En frappant à toutes les portes, à Souk Ahras, Bordj Badji Mokhtar, Yakouren ou encore à Ghardaïa, je peux trouver où dormir et manger. Le peuple algérien est généreux et réceptif à la fois. Quand vous voyez des fillettes qui n’ont jamais vu Caravane to Bagdad et qui vous demandent de leur chanter cette chanson, je ne peux être qu’ému. Et quand je leur pose la question où elles ont entendu cette chanson elles me répondent que leur père leur chantait cela quand elles étaient petites, cela m’émeut davantage.

Je pense que c’est cela, la force de l’art. Quand une société est en déclin, elle a besoin d’art. Elle a besoin de plumes pour refaire le monde. C’est pour cela que l’Allemagne est devenue une grande nation, à cause de ses grands compositeurs, de ses penseurs et philosophes. Je demeure convaincu que nous ne donnons pas assez d’importance aux gens, entre autres, de la presse, du théâtre et de la musique. Le jour où le pays est en danger, on attend de nous qu’on fasse quelque chose. Mais moi je n’attends pas qu’on me le demande.

Je l’ai toujours fait. Preuve en est, chaque 5 Juillet et chaque 1er Novembre, j’offre un clip à mon pays. Le pays, c’est le peuple. Mon père, avant de mourir, m’a dit deux choses. Que si je voulais réussir dans la vie, il fallait penser à deux choses : détenir de la main droite le drapeau algérien et de la main gauche le peuple algérien. Il me disait qu’en respectant ces deux règles, je pourrais tomber dans les braises mais sans pour autant me brûler.

- Qu’en est-il de votre projet avec l’artiste égyptien Mohamed Mounir, connu pour ses chansons humanistes ?

Je compte partir en Egypte pour une douzaine de jours pour un projet avec l’artiste égyptien Mohamed Mounir. Je ne peux pas donner plus de détails. Je suis une personne qui a appris une chose. Je ne parle jamais de quelque chose si elle n’est pas «cuite», car j’ai peur de vous décevoir. Les plus belles choses au monde sont secrètes. Pour vous dire, même cette tournée dans le Grand Sud, nous n’avons pas voulu la divulguer. Nous nous sommes dits si le public vient, il va découvrir le concert. Nous ne plaisantons pas. Le public a assisté à mon concert et s’est fait son opinion sur ma démarche artistique qui est toujours fidèle.

- A quand la sortie de votre prochain album Back to the Groove ?

Mon nouvel album Back to the Groove sortira vers la fin du mois de février à l’échelle internationale sous mon propre label Hoggar Music. Quand je trouverai un éditeur compétent et sérieux à la fois, je le distribuerai en Algérie. Cependant, je tiens à signaler que mon nouvel album est téléchargeable sur iTunes.