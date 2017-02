Réagissez

Un trio d’enfer, l’ensemble polyphonique Irini

Trois voix feront résonner les parois et la «paroisse» de la basilique Notre- Dame d’Afrique, à Alger, ce soir.

Lila Hajosi, mezzo-soprano, Julie Azoulay, alto, et Marie Pons, mezzo-contralto. Elles forment l’ensemble Irini. Elles interpréteront les chants de culte marial en Méditerranée. Un événement organisé en collaboration avec l’Institut français d’Alger. Voyageant entre Moyen-Age occidental, héritage byzantin et tradition chrétienne orientale, l’ensemble vocal Irini met en lumière les différentes figures de la Vierge et de son culte, qui trouve en Méditerranée une résonance particulière.

De la célébration presque érotique de la jeune fille en fleurs, rappelant les rites païens antiques, à la lamentation de la mère, femme terrestre confrontée à la mort de son unique enfant, à la louange de la reine des cieux, mère universelle intercédant pour l’humanité : c’est une image, à la fois une et multiple de la femme, que l’on voit se dessiner à travers les épiclèses de Marie.

Le programme présente des chants orthodoxes grecs, libanais, syriaques, chypriotes, des extraits du livre Vermeil de Montserrat (XIVe siècle, Espagne), et des Laudes italiennes du XIIIe siècle. D’une rive et d’un son à l’autre de la «Mare Nostrum», l’ensemble Irini (dont le nom signifie la paix en grec) est une invitation à la découverte de la diversité et de la richesse musicale du culte marial en Méditerranée, milieu des icônes de cette église sur les hauteurs d’Alger.