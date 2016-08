Réagissez

Ces deux artistes ont été honorés à l’occasion de la manifestation «Irdjen fête la culture et l’histoire»

La deuxième édition de la semaine d’activités «Irdjen fête la culture et l’histoire», organisée par l’association Tura, en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou et l’APC, a été dédiée, cette année, à deux artistes kabyles, en l’occurrence le chanteur et parolier, Kamel Hamadi, et le poète Ben Mohamed.

Ces derniers ont été honorés, mercredi en fin d’après-midi, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la manifestation qui s’est déroulée à la bibliothèque municipale d’Irdjen (20 km au sud-est de Tizi Ouzou) en présence de plusieurs figures artistiques, à l’image du chanteur Lounis Ait Menguellet, qui a estimé que ce genre d’activités valorise l’artiste. Lors de sa prise de parole, Kamel Hamadi dira qu’il est très heureux d’être honoré dans une région qui a enfanté de nombreux artistes qu’il a côtoyés, notamment lors de son passage à la radio.

Il a cité, entre autres, Cheikh Nordine, Amar Ouyakoub, Mokrane Agawa et Mouloud Habbib. «Je suis vraiment très ému d’être aujourd’hui, parmi vous, dans la région de Saïd Boulifa, qui mérite une grande reconnaissance pour le grand travail qu’il a fait pour notre culture», a-t-il déclaré. De son côté, Ben Mohamed dira qu’aujourd’hui, le grand travail pour la promotion de notre langue attend beaucoup plus l’artiste et le mouvement associatif puisque Tamazight est devenue maintenant langue nationale et officielle.

«Tout le monde doit faire quelque chose pour préserver notre riche patrimoine», a-t-il souligné. La directrice de la culture, Nabila Goumeziane, a estimé, lors de son allocution, que les deux artistes honorés sont des monuments de la chanson algérienne. «C’est un honneur de rendre hommage à deux personnalités artistiques qui ont beaucoup donné pour notre culture», a-t-elle déclaré devant une assistance composée d’élus locaux, de députés et Sid Ali Zemirli, vice-président de l’APW. Ouahab Ait Menguellet, maire de Tizi Ouzou et ami des deux artistes honorés, a rappelé que Kamel Hamadi a écrit des chansons pour beaucoup d’artistes. «Il a, d’ailleurs, écrit la premier chanson interprétée par El Hadj M’Hamed El Anka en kabyle», a-t-il précisé.

Par ailleurs, il est utile de souligner que le programme de la semaine «Irdjen fête la culture et l’histoire» se poursuivra aujourd’hui, avec une conférence de Mohand Arezki Chouitem, sur le comandant Ahcène Mahiouz. Hier, en fin de journée, le professeur Belaid Abane a animé aussi une conférence intitulée «Congrès de la Soummam ou le triomphe éphémère de la vision politique de Abane Ramdane». Notons aussi, qu’outre l’exposition permanente mise en place dans la bibliothèque municipale d’Irdjen, des récitals poétiques, la projection d’un film documentaire L’art en fréquence, de Abderrezak Larbi Cherif, étaient également au menu de cette manifestation.