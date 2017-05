Réagissez

Dans le cadre de l’accord d’amitié et de coopération signé entre la Ville de Paris et la wilaya d’Alger, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) et l’Institut français d’Algérie organisent l’exposition photographique «Iqbal/Arrivées, pour une nouvelle photographie algérienne», du 13 mai au 13 juillet 2017 au Musée national d’art moderne et contemporain d’Alger (MAMA), puis du 12 septembre au 4 novembre 2017 dans le cadre de la deuxième Biennale des photographes du monde arabe contemporain, à la Cité internationale des arts, à Paris.

En proposant un regard croisé sur l’Algérie, cette exposition a pour vocation de révéler au grand public les talents de la jeune photographie algérienne et donne corps au travail conjointement mené par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel et l’Institut français d’Algérie et qui a permis l’émergence de cette jeune création photographique.

Cette exposition fait suite à un atelier de formation encadré par Bruno Boudjelal en 2015 à la Villa Abdeltif, à Alger, durant lequel des photographes venus de toute l’Algérie avaient travaillé en perspective des Rencontres photographiques de Bamako.

Iqbal/Arrivées regroupe plus de 200 clichés de vingt photographes sélectionnés par Bruno Boudjelal, qui seront ainsi présentés successivement à Alger, Paris, puis en partie à Marseille : Abdelhamid Rahivhe, Abdo Shanan, Ahmed Badreddine, Atef Berredjem, Farouk Abbou, Fethi Sahraoui, Hakim Rezaoui, Karim Tidafi, Liasmine Fodil, Lola Khalfa, Mehdi Boubekeur, Nassim Rouchiche, Oussama Tabti, Ramzy.