Institut Français d’Algérie : Un riche programme

Devenu un rendez-vous incontournable, l’ambassade de France en Algérie et l’Institut français participeront à la 21e édition du Salon international du livre d’Alger.

Durant dix jours, l’Institut français proposera aux visiteurs une programmation des plus riches. Le conseiller à la coopération et à l’action culturelle et directeur général de l’Institut français d’Alger, Alexis Andres, est revenu, jeudi matin, au niveau du stand de l’Institut français, sur les grandes lignes de cette programmation 2016 au Sila., lors d’un point de presse.

«On est heureux, dit-il, en sa qualité d’invité d’honneur, de retrouver le SILA, mais pas dans sa taille de l’année dernière qui était immense. Mais cette année, nous avons choisi de garder un espace important au niveau du pavillon central de 60 mètres carrés et de conserver cet esprit d’espace, à la fois pour les rencontres et les échanges. Nous aurons, également, beaucoup de reflet de ce que nous essayons de faire au quotidien avec les équipes de l’ambassade de France et de l’Institut français». Toujours selon notre interlocuteur, l’espace France sera un lieu d’information et de renseignement, sur les différents services proposés par l’Institut français d’Algérie, notamment: les cours de français, le service Campus France, ainsi que les actions de coopération menées par le bureau du livre d’Alger.

Ainsi du 27 octobre au 5 novembre, des auteurs et des académiciens de renom participeront au Salon international du livre d’Alger. Membre du jury du prix Renaudot, l’écrivain français Jean Noël Pancrazi, a étrenné, jeudi, les rencontres du Sila, par une intervention portant sur son écriture romanesque. Le lendemain, Jean-Christophe Rufin, membre de l’Académie française depuis 2008, médecin et diplomate a brillé par une conférence sur le thème «L’humanitaire à l’épreuve des crises». Le 31 octobre, à 11h, au niveau de l’espace France, Dany Laferrière, membre de l’Académie française depuis 2013, présentera son dernier roman intitulé L’art presque perdu de ne rien faire, paru aux éditions Grasset. Il est à noter que d’autres auteurs et écrivains interviendront sur des sujets précis et d’actualité à la fois. Parmi ces derniers, citons, entre autres, Camille Laurens, Lise Chasteloux et Didier Daeninck.