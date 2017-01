Réagissez

Dans le cadre de sa politique de coopération et d’action culturelle, l’Institut français d’Algérie a lancé le 22 décembre 2016 ses premiers appels à projets de l’année 2017, dans les domaines culturel et artistique pour l’un, et universitaire et de recherche pour l’autre.

Cet appel à projets vise à favoriser de manière privilégiée les projets s’inscrivant dans les axes prioritaires de la coopération culturelle entre la France et l’Algérie, à savoir : l’émergence de jeunes talents, les structures associatives et les projets novateurs dans le domaine de la création contemporaine. Les projets pouvant donner lieu à soutien concernent tous les secteurs culturels et artistiques, à l’exception du livre, qui fait l’objet d’un programme distinct d’aide à la publication et à la traduction.

Dans le cadre de cet appel à projets, l’IFA apporte son soutien par le biais de subventions aidant à la création ou à l’organisation d’une manifestation. L’intégralité de l’appel à projets culturels et artistiques, ainsi que les modalités de candidatures sont disponibles ci-dessous : http://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy3_of_lifa-lance-son-appel-a-projets-culturels-et-artistiques-2016.

Le secteur de coopération universitaire et de recherche vise par cet appel à soutenir des projets de collaboration universitaire ou de recherche entre un établissement français et un établissement algérien. Sont concernés par cet appel les projets de recherche et de valorisation de la recherche ainsi que le développement de formations universitaires innovantes et/ou professionnalisantes.

Les thématiques prioritaires ciblées sont : le développement du numérique, le sport, les questions d’économie et d’emploi, les questions migratoires, la protection de l’environnement et le développement durable (lutte contre le réchauffement climatique, énergies renouvelables, protection du milieu marin et du littoral, risques naturels, etc.) et le patrimoine (historique, mémoriel, archéologique, etc.).

L’intégralité de l’appel à projets universitaires et recherche, ainsi que les modalités de candidatures sont disponibles ici : http://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/copy_of_lifa-lance-son-appel-a-projets-universitaires-et-recherche-2016. Les dossiers doivent être envoyés au plus tard le 31 janvier 2017.