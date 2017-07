Ilies Guebbal. Commerçant à Oran. 3e prix (catégorie photo unique)

Réagissez

Iliès Guebbal. L’Oranais a reçu son premier appareil argentique comme cadeau de son père pour prendre en photo son resto-café qui venait d’ouvrir. Et c’est là le déclic avec le monde de la photo.

Puis… une passion s’installe. Il est simplement fasciné par tout ce qui concerne l’image. Il forge son chemin jusqu’à arrivé au 1er prix du Festival film Pocket, en 2013, lauréat du Salon national de la photographie en 2012, Premier prix de photographie à l’Institut Cervantès d’Oran (ICO), Coup de cœur du Festival film Pocket Algérie 2012 et enfin 2e prix de la meilleure photo «Regard architectural», lauréat du concours en 2011.

Il expose au 3e Salon de l’art photographique en 2013 aussi à la même année au 7e Salon international de la photographie de Tunis. On a aussi admiré ses photos en 2012 à l’exposition collective de Laghouat et en 2010 à Guelma. Il était également présent au Regard architectural à Oran et Tlemcen 2012 et à Barcelone.