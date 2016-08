Réagissez

Déclic : tout le monde dit : «cheeeese !»

Quelque 36 photographes issus de 17 wilayas ont pris part à la 2e édition du Salon national de la photographie, qui s’est tenue du 18 au 21 août à Ighzer Amokrane, dans la commune d’Ouzellaguen.

Organisé par l’association photographique Focus, l’édition de cette année a vu, outre la reconduite du menu de l’édition précédente (expositions, ateliers, communications et sorties sur site), l’organisation d’un concours de la meilleure photo ayant pour thème «Indépendance de l’Algérie». Inauguré à la maison de jeunes d’Ouzellaguen par l’ouverture de l’exposition photos au public, ce salon a vécu au rythme des festivités commémoratives du 60e anniversaire du Congrès de la Soummam, qui a mis toute la région en branle.

Ce sont, notamment, les sorties sur site qui ont le plus agréé les participants, heureux de se former sur le terrain et de faire la découverte de quelques endroits pittoresques et chargés d’histoire. Cap Carbon, les Aiguades, le Musée d’Ifri, le village Maghlaz et sa grotte féerique sont les lieux visités et pris en photo sous toutes les coutures par les participants. «Les virées sur site sont assorties de courtes formations sur le terrain : comment prendre de belles photos d’un paysage, comment faire un portrait (de face, de profil, de trois-quarts) de quelqu’un, comment photographier la voie lactée…» indique Aziri Mabrouk, membre de l’association organisatrice et chargé de la communication.

Aspect conférences, Kamel Mebarki, photographe et formateur de Biskra, a présenté une communication portant sur l’art de la photographie, Zentar Mohand Ameziane, consultant à l’ONDA, de son côté, a animé une conférence axée essentiellement sur les droits d’auteur. La cérémonie de clôture, qui a eu lieu à l’hôtel Majestic d’Akbou, a rassemblé grand monde. Miss Kabylie, Miss Béjaïa et la modéliste Ibrahim Hassina de Berbère Créations (Paris) étaient de la partie.

Défilé de mode, chant, remise des trophées et des attestations aux participants ont été au menu de cette cérémonie, qui a conclu en beauté ce salon où, l’espace de quatre jours, photographes professionnels et amateurs se sont échangé dans la gaîté leurs techniques et leur expériences professionnelles et artistiques.

Concernant le concours, le jury, composé de quatre photographes professionnels et d’un artiste peintre (Omar Sefouane et Moussa Dekar d’Alger, Rachid Merzougui de Guelma, Akremi Abdellatif de la Tunisie, Mouloud Tabet de Bejaïa), ont jeté leur dévolu sur la photo en noir et blanc, montrant un ancien maquisard et un enfant avec le drapeau national en partage, réalisée par Khalil Cherif Farouk de Médéa. Selon le chargé de communication, ce salon a tenu toutes ses promesses en dépit du taqachouf ambiant qui a caractérisé l’édition de cette année.