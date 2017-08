Réagissez

Bonne nouvelle pour les lecteurs, les fondus et inconditionnels de Kamel Daoud. Après le succès phénoménal de son premier roman, Meursault, contre-enquête, traduit dans une trentaine de langues, il sera aujourd’hui, à la librairie Média Plus, à Constantine à 17h30 pour présenter son nouveau et très attendu roman Zabor ou les psaumes, paru aux éditions Barzakh (Algérie) et Actes Sud (France). Barzakh a vendu les droits à Actes Sud. Un sacré texte ne prêchant pas dans le désert, en démentant et démontant le dicton arabe dialectal «ala min takra zaborek ya Daoud» (pour qui déclames-tu tes psaumes, ô Daoud-David-).K. Smail



Zabor ou Les psaumes/Kamel Daoud

Editions Barzakh (Algérie)

(Depuis le 16 août 2017)

Actes Sud (France)

336 pages



Ventes-dédicaces

* Aujourd’hui, 17h30 : Librairie Média Plus, Constantine

* Mercredi 23 août - 16h : Café littéraire, Béjaïa

* Jeudi 24 août - 10h30 : Café Littéraire, Bouzeguene

* Jeudi 24 août - 15h : Librairie Omar Cheikh, Tizi Ouzou

* Vendredi 25 août - 17h30 : Librairie L’Arbre à dires, Alger

* Samedi 26 août - 15h : Librairie Livres, Arts et Culture, Oran