Le musicien militant norvégien Moddi met sa voix au service de la liberté d’expression en sortant un album exclusivement constitué de morceaux, textes ou poèmes dont les auteurs ont été muselés dans leurs pays respectifs.

Des trublions russes des Pussy Riot, au détenu chinois prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, l’album Un-songs, qui sortira le 16 septembre, contient 12 morceaux qui, sous pression des autorités ou pour d’autres raisons, ont été initialement réduits au silence. «Le seul critère, c’était que la chanson ait été censurée ou fait l’objet d’une tentative de censure, et qu’elle porte un message», a déclaré le musicien de 29 ans à l’agence norvégienne NTB.

«Elles sont censurées parce qu’elles parlent d’un monde réel et renvoient à des événements réels à une époque où 99% de ce qu’on entend à la radio est inoffensif et sans mordant dans un monde en guerre et plongé dans l’horreur», a-t-il ajouté. Parmi les morceaux revisités figurent Strange Fruit sur le lynchage des Noirs aux Etats-Unis, que la maison de production de Billie Holiday avait refusé par peur des réactions, une parodie de l’hymne algérien par le chanteur berbère Lounès Matoub assassiné en 1998, ou encore une chanson israélienne contre l’oppression militaire. La sortie de l’album sera suivie d’une tournée européenne qui commencera à Paris le 20 septembre et s’achèvera sur les terres scandinaves de Moddi le 13 octobre.