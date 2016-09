Il réagit aux bévues «géographiques» scolaires

Réagissez

A l’issue des erreurs qui ont émaillé la teneur de la deuxième génération des manuels scolaires de géographie du premier palier primaire, notamment cette carte de géographie remplaçant la Palestine par Israël, une bourde lors de l’impression par l’Entreprise nationale des arts graphiques (Enag), le Syndicat national des éditeurs du livre ( SNEL) a réagi à travers un communiqué (fax et mail) datant du 18 septembre et signé par le président du SNEL, Ahmed Madi envoyé à la rédaction.

Le SNEL se démarque de cette bévue. Le Syndicat national des éditeurs du livre tient à exprimer sa réprobation et déplorer avec véhémence quant à ce qui a été commis contre le manuel de géographie et exhorte à observer le bon sens et le discernement à propos du traitement du sujet. Pour éviter de telles erreurs dans le futur. Et ce, tout en prenant en considération les invitations et les revendications du Syndicat national des éditeurs du livre.

Le Syndicat national des éditeurs du livre affirme que ce qui est arrivé n’a aucun lien de près ou de loin avec les démarches et les efforts consentis par les éditeurs algériens qui se sont sacrifiés à leur corps défendant lors de toutes les occasions, pour hisser le livre algérien ainsi que son rang dans les marchés locaux et internationaux en matière de qualité.

Le Syndicat national des éditeurs du livre refuse toute accusation ou toute atteinte à l’endroit des éditeurs à l’issue de ce qui est arrivé. Le Syndicat national des éditeurs du livre demeure garant quant à la réputation de l’éditeur algérien et sa crédibilité auprès du lecteur.

Sans tolérer de telles choses qui ébranlent le rang et les efforts accomplis sans cesse au service du livre et de la culture nationale.

Le Syndicat national des éditeurs du livre rappelle, comme il l’a revendiqué précédemment, quant à la nécessité de l’associer au sein des commissions des contrats et des octrois des projets du livre scolaire, selon des critères et réglementations clairs où l’on respecte la qualité, la responsabilité et le professionnalisme.

Le Syndicat national des éditeurs du livre, par conséquent, interpelle pour reconsidérer le secteur de l’édition et de l’épurer des opportunistes et autres pseudo éditeurs exerçant de l’entrisme, selon les règles de travail claires et transparentes. Et ce, pour que le livre algérien garde ses acquis et scrute des horizons futurs faisant de lui un acteur œuvrant pour le pays.