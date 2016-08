Réagissez

Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture

Le ministre de la Culture refuse de compartimenter l’histoire du pays par périodes plus prioritaires que d’autres. «Il faut éviter de découper en tranches notre histoire si nous voulons éviter de diviser l’identité de la société.»

Dans ce cas chacun préférera une référence qui lui est propre. Tout ce qui s’est produit à chaque période de l’histoire du pays est la propriété de tous les Algériens», tranche le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi, lors d’une allocution prononcée à l’occasion d’un dîner offert, dimanche, par le wali de Annaba, aux participants au Colloque international sur Jugurtha ouvert samedi dernier au théâtre régional Azeddine Medjoubi. L’auteur de scénarios historiques a reconnu qu’«il n’y a pas d’équilibre dans l’étude des différentes étapes de l’histoire du pays». Le langage adopté par le ministre de la Culture tranche avec celui des autorités.



«L’Algérien sait construire l’histoire, mais ne sait pas l’écrire»

La franchise du ministre, auteur de livres de fiction et de scénarios historiques, comme celui de Lala Fatha N’soumer, ne manque pas d’étonner, lorsqu’on sait que les autorités ont toujours privilégié des périodes de l’histoire du pays aux dépens d’autres, surtout celles antiques, faisant perpétuer une lecture historique adoptée par une partie des nationalistes indépendantistes. Le ministre se réfère à des personnages effacés durant longtemps de l’historiographie officielle, à l’instar des Aguelids berbères et du père du nationalisme algérien, Messali. «Jugurtha a laissé sa phrase sur ‘‘Rome qui est à vendre’’. Messali Hadj, qui a adopté, bien après lui, une position forte, a pris une poignée de terre et a dit que la terre algérienne n’est pas à vendre. Ces positions doivent inspirer les nôtres», dira en substance M. Mihoubi.

Selon ce dernier, les pouvoirs publics s’intéresseront désormais en priorité à la période ancienne de l’histoire du pays. «Nous allons insister en priorité sur l’étape numide. Les autres périodes de notre histoire ont été amplement traitées», tranche M. Mihoubi. Le responsable de la culture regrette que des Algériens n’écrivent pas leur histoire en parlant des responsables de la Révolution, dont plusieurs sont morts sans laisser leurs mémoires.

«L’Algérien sait construire l’histoire, mais ne sait pas l’écrire. Plusieurs responsables de la Révolution n’ont pas laissé de mémoires. (…) On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes puisque depuis 50 ans on n’a pas pu former une école algérienne de l’histoire», regrette Mihoubi qui précise qu’il faut mettre en place une «école algérienne de l’histoire», sans s’appuyer toujours sur des historiens étrangers.