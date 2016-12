Réagissez

Le réalisateur algérien Mohamed Slim Riad est décédé à Narbonne (sud de la France) à l’âge de 83 ans. Mohamed Slim Riad est né le 21 novembre 1932 à Cherchell. En 1954, déjà, il avait acquis une expérience et s’était familiarisé avec la caméra, en exerçant à la Radio-télévision à Alger et à Paris.

La Voie, son film en noir et blanc, reçoit le Prix du jeune cinéma au Festival international de Tachkent (Ouzbékistan) en 1968. Dans un entretien donné aux Cahiers du cinéma (périodique spécialisé français), le cinéaste Mohamed Slim Riad indiquera à propos du film La Voie : «J’ai été détenu cinq ans. Ce que je peux dire, c’est que ce sont mes cahiers. Si vous voulez, ce sont mes impressions de détention…» Après, Mohamed Slim Riad explosera avec Vent du Sud (1975), Autopsie d’un complot (1978), Morte la longue nuit, un documentaire avec Ghaouti Bendeddouche (1979) et Hassan Taxi (1982). Mohamed Slim Riad incarne l’âge d’or du cinéma algérien des années 1960 et 1970.